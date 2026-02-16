Cupa Mondială 2026. Lotul Olandei: Ryan Gravenberch este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Ryan Gravenberch, de la FC Liverpool, este vedeta naţionalei de fotbal a Olandei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Olandei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Olandei a fost repartizată în Grupa F la Campionatul Mondial, alături de Japonia, Câştigătoarea baraj UEFA Path B (Ucraina, Suedia, Polonia sau Albania) şi Tunisia, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 23.00, ora României, când dă piept cu Japonia, pe Dallas Stadium.

Pentru Olanda urmează meciurile cu Câştigătoarea baraj UEFA Path B (Ucraina, Suedia, Polonia sau Albania), 20 iunie, ora 20.00, Houston Stadium, şi cu Tunisia, 26 iunie, ora 02.00, Kansas City Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Olanda la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 23.00, Olanda - Japonia

20 iunie, ora 20.00, Olanda - Câştigătoare baraj UEFA Path B

26 iunie, ora 02.00, Tunisia - Olanda

Cum s-a calificat Olanda la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Olandei s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat, la pas, Grupa G din zona europeană, grupă din care au mai făcut parte Polonia, Finlanda, Malta şi Lituania.

Au fost şase victorii şi două egaluri pentru olandezi, din opt meciuri jucate, trupa antrenată de Ronald Koeman încheind grupa şi cu un golaveraj formidabil, 27-4, după ce olandezii au bifat victorii precum 4-0 cu Finlanda, 8-0 şi 4-0 cu Malta sau 4-0 cu Lituania.

Lot Olanda

Ronald Koeman, selecţionerul Olandei, va avea o misiune dificilă în a alege lotul pentru turneul final. Este de aşteptat ca din lotul lărgit să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken, Kjell Scherpen, Nick Olij.

Fundaşi - Lutsharel Geertruida, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Ian Maatsen.

Mijlocaşi - Xavi Simons, Ryan Gravenberch, Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Mats Wieffer, Kenneth Taylor.

Atacanţi - Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Justin Kluivert, Wout Weghorst, Brian Brobbey.

Top jucători Olanda: Ryan Gravenberch este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Olandei este mijlocaşul Ryan Gravenberch, de la FC Liverpool, fotbalistul de 23 de ani fiind cotat la 90 de milioane de euro. Alături de Gravenberch strălucesc Jurrien Timber, de la Arsenal Londra, cotat la 70 de milioane de euro, Cody Gakpo, de la FC Liverpool, cotat la 70 de milioane de euro, Tijjani Reijnders, de la Manchester City, cotat la 65 de milioane de euro, şi Micky Van de Ven, de la Tottenham Hotspur, cotat la 65 de milioane de euro.

În ciuda vârstei încă relativ fragede, Ryan Gravenberch a adunat, deja, cifre impresionante. Are, la activ, 12 goluri în 103 meciuri jucate pentru Ajax Amsterdam, un gol în 34 de meciuri jucate pentru Bayern Munchen, opt goluri în 119 meciuri jucate pentru FC Liverpool şi un gol în 24 de selecţii la naţionala Olandei. A fost de trei ori campion al Olandei, cu Ajax Amsterdam, campion al Germaniei, cu Bayern Munchen, şi campion al Angliei, cu FC Liverpool, dar şi campion european de juniori U17, cu naţionala Olandei.

Ronald Koeman este antrenorul Olandei

Naţionala de fotbal a Olandei este condusă de un tehnician care nu mai are nevoie de nicio prezentare, legendarul Ronald Koeman. Ajuns la aproape 63 de ani, Koeman a jucat pentru cele trei mari echipe ale Olandei, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven şi Feyenoord Rotterdam, dar şi pentru FC Barcelona, reuşind să câştige Cupa Campionilor Europeni atât cu PSV Eindhoven, în 1988, cât şi cu FC Barcelona, în 1992. De asemenea, ca fotbalist a fost campion al Europei, cu naţionala Olandei, în 1988.

Ca antrenor, Ronald Koeman şi-a trecut în CV echipe precum Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Benfica Lisabona, FC Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam, Southampton, Everton, FC Barcelona şi naţionala Olandei. În ciuda acestor nume, Koeman şi-a trecut trofee mai puţin importante ca antrenor, în palmares, decât cele cucerite ca jucător. A fost de trei ori campion al Olandei, două titluri cu Ajax şi unul cu PSV Eindhoven, a câştigat Cupa Spaniei, atât cu FC Valencia, cât şi cu FC Barcelona, a câştigat Supercupa Portugaliei, cu Benfica, şi a fost finalist UEFA Nations League, cu naţionala Olandei.

Palmaresul Olandei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Olandei este considerată una dintre marile naţiuni care nu au reuşit niciodată să câştige titlul mondial. Olandezii au fost aproape în trei rânduri, ei pierzând finalele din 1974, 1-2 cu Germania de Vest, 1978, 1-3, după prelungiri, cu Argentina, şi în 2010, 0-1, după prelungiri, cu Spania.

La ediţia precedentă, din Qatar, 2022, Olanda a câştigat o grupă cu Senegal (2-0), Ecuador (1-1) şi Qatar (2-0), şi a depăşit, în optimi, pe Statele Unite ale Americii, 3-1, dar s-a oprit în sferturi, fiind eliminată, 5-6 după lovituri de departajare, de Argentina, formaţie care avea să câştige titlul mondial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰