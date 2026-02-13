Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul românilor vineri 13 februarie
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români continuă să lupte pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile.
Henrietta Bartalis (stânga) şi Kata Mandel reprezintă România în proba de snowboard la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - olympics.com
Vineri, 13 februarie, sunt implicaţi în competiţie sportivii români de la snowboard, schi fond şi biatlon.
Ziua a început de la ora 11.00 cu prestaţiile celor două sportive ce reprezintă România la snowboard cross, Henrietta Bartalis şi Kata Mandel.
De la ora 12.45, vor evolua la schi fond – 10 km liber interval Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene.
Articolul continuă după reclamă
De la ora 15.00, vor concura la biatlon – 10 km sprint masculin George Buţa, Marian Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰