Cupa Mondială 2026. Lotul Tunisiei: Hannibal Mejbri este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Hannibal Mejbri, de la Burnley, este vedeta naţionalei de fotbal a Tunisiei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Tunisiei, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Tunisiei a fost repartizată în Grupa F la Campionatul Mondial, alături de Olanda, Câştigătoarea baraj UEFA Path B (Ucraina, Suedia, Polonia sau Albania) şi Japonia, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 05.00, ora României, când dă piept cu Câştigătoarea baraj UEFA Path B (Ucraina, Suedia, Polonia sau Albania), pe Monterrey Stadium.

Pentru Tunisia urmează meciurile cu Japonia, 21 iunie, ora 07.00, Monterrey Stadium, şi cu Olanda, 26 iunie, ora 02.00, Kansas City Stadium.

Program meciuri Tunisia la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 05.00, Câştigătoarea baraj UEFA Path B - Tunisia

21 iunie, ora 07.00, Tunisia - Japonia

26 iunie, ora 02.00, Tunisia - Olanda

Cum s-a calificat Tunisia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Tunisiei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat de o manieră categorică o grupă din care au mai făcut parte Namibia, Liberia, Malawi, Guineea Ecuatorială şi Sao Tome şi Principe.

Tunisia a făcut 28 de puncte, nouă victorii şi un egal, şi a încheiat grupa cu un golaveraj de 22-0, având cu 13 puncte mai mult decât principalele urmăritoare, Namibia şi Liberia. Tunisia a făcut 3-0 şi 0-0 cu Namibia, 3-0 şi 1-0 cu Liberia, 2-0 şi 1-0 cu Malawi, 1-0 şi 1-0 cu Guineea Ecuatorială şi 4-0 şi 6-0 cu Sao Tome şi Principe.

Lot Tunisia

Este de aşteptat ca din lotul lărgit al Tunisiei, avut la dispoziţie de selecţionerul Sabri Lamouchi, să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Aymen Dahmen, Bechir Ben Saïd, Abdessalem Hallaoui, Noureddine Farhati.

Fundaşi - Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn, Ali Maâloul, Nader Ghandri, Yan Valery, Mortadha Ben Ouanes, Oussama Haddadi, Mohamed Amine Ben Hamida, Hamza Jelassi, Moutaz Neffati, Alaa Ghram, Amin Cherni.

Mijlocaşi - Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Ferjani Sassi, Hadj Mahmoud, Ellyes Skhiri, Houssem Tka, Firas Ben Larbi, Aïssa Laïdouni, Anis Ben Slimane.

Atacanţi - Elias Achouri, Elias Saad, Hazem Mastouri, Firas Chaouat, Naïm Sliti, Sebastian Tounekti, Seifeddine Jaziri, Amor Layouni, Nacim Dendani, Issam Jebali, Sayfallah Ltaief, Khalil Ayari.

Top jucători Tunisia: Hannibal Mejbri este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Tunisiei este mijlocaşul Hannibal Mejbri, de la Burnley. Mijlocaşul de 23 de ani este cotat la 14 milioane de euro. Alături de Mejbri, din lotul Tunisiei se remarcă fotbalişti precum Montassar Talbi, de la FC Lorient, cotat la 7 milioane de euro, Ismael Gharbi, de la Augsburg, cotat la 7 milioane de euro, Ellyes Skhiri, de la Eintracht Frankfurt, cotat la 6 milioane de euro, sau Elias Saad, de la Hannover 94, cotat la 4 milioane de euro.

Hannibal Mejbri s-a născut în Franţa şi a crescut la FC Paris şi AS Monaco, înainte de a ajunge, la 16 ani, în academia celor de la Manchester United. La nivel de seniori, Mejbri a adunat un gol în 13 meciuri jucate pentru Manchester United, un gol în 41 de meciuri jucate pentru Birmingham, şase meciuri jucate pentru FC Sevilla, două goluri în 59 de meciuri jucate pentru Burnley şi un gol în 43 de selecţii la naţionala Tunisiei.

Sabri Lamouchi este antrenorul Tunisiei

Naţionala de fotbal a Tunisiei a fost preluată, de curând, de tehnicianul francez Sabri Lamouchi, care l-a înlocuit pe Sami Trabelsi, acesta din urmă fiind demis după ce Tunisia a părăsit Cupa Africii pe Naţiuni încă din faza optimilor de finală. Lamouchi are 54 de ani şi s-a născut şi a crescut în Franţa, dar are origini tunisiene.

Sabri Lamouchi a jucat fotbal la nume grele precum AS Monaco, AC Parma, Internazionale Milano, Genoa sau Olympique Marseille, adunând şi 12 selecţii în naţionala de seniori a Franţei. Lamouchi a condus echipe precum Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City, Al Duhail sau Al Riyadh plus naţionala Coastei de Fildeş. Tehnicianul francez se poate lăuda cu două titluri de campion al Franţei, cucerite cu Auxerre, în 1996, şi cu AS Monaco, în 2000, şi cu o Cupă a Italiei câştigată cu AC Parma, în 2002.

Palmaresul Tunisiei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Tunisiei participă pentru a 7-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial, după ediţiile din Argentina (1978), Franţa (1998), Coreea de Sud şi Japonia (2002), Germania (2006), Rusia (2018) şi Qatar (2022). Nu a trecut niciodată de faza grupelor, deşi a obţinut câteva rezultate interesante, 3-1 cu Mexic şi 0-0 cu Germania de Vest, la ediţia din 1978, 1-1 cu România, la ediţia din 1998, sau 1-1 cu Belgia, la ediţia din 2002.

La ediţia precedentă, Qatar 2022, Tunisia a fost aproape să producă o mare surpriză şi să treacă de grupe. A terminat pe locul 3 o grupă grea, cu Danemarca, Australia şi Franţa, reuşind să învingă tocmai pe Franţa, 1-0, şi să o ţină în şah pe Danemarca, 0-0. Înfrângerea cu Australia, 0-1, i-a costat pe tunisieni calificarea în optimi.

