Cupa Mondială 2026. Lotul Japoniei: Takefusa Kubo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, este vedeta naţionalei de fotbal a Japoniei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Japoniei, formaţie ce reprezintă Asia la turneul final.

Naţionala de fotbal a Japoniei a fost repartizată în Grupa F la Campionatul Mondial, alături de Olanda, Câştigătoarea baraj UEFA Path B (Ucraina, Suedia, Polonia sau Albania) şi Tunisia, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 23.00, ora României, când dă piept cu Olanda, pe Dallas Stadium.

Pentru Japonia urmează meciurile cu Tunisia, 21 iunie, ora 07.00, Monterrey Stadium, şi cu Câştigătoarea baraj UEFA Path B (Ucraina, Suedia, Polonia sau Albania), 26 iunie, ora 02.00, Dallas Stadium.

Program meciuri Japonia la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 23.00, Olanda - Japonia

21 iunie, ora 07.00, Tunisia - Japonia

26 iunie, ora 02.00, Japonia - Câştigătoarea baraj UEFA Path B

Cum s-a calificat Japonia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Japoniei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a făcut spectacol în preliminarii. Mai întâi, niponii au câştigat cu victorii pe linie, şi golaveraj 24-0, o grupă cu Coreea de Nord, Siria şi Myanmar. A fost 1-0 şi 3-0 cu Coreea de Nord, 5-0 şi 5-0 cu Siria şi 5-0 şi 5-0 cu Myanmar.

Apoi, Japonia a câştigat la pas, patru puncte avans faţă de ocupanta locului 2, o grupă cu Australia (1-1 şi 0-1), Arabia Saudită (0-0 şi 2-0), Indonezia (6-0 şi 4-0), China (7-0 şi 3-1) şi Bahrain (2-0 şi 5-0).

Lot Japonia

Este de aşteptat ca din lotul lărgit al lui Hajime Moriyasu, selecţionerul Japoniei, să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Tomoki Hayakawa, Taishi Brandon Nozawa, Zion Suzuki, Keisuke Ōsako.

Fundaşi - Yukinari Sugawara, Shōgo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Yūto Nagatomo, Daiki Hashioka, Hiroki Sekine, Naomichi Ueda, Kōki Machida, Kōta Takai, Yūta Nakayama, Hiroki Itō.

Mijlocaşi - Wataru Endo, Takumi Minamino, Joel Chima Fujita, Ritsu Dōan, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Takefusa Kubo, Kaishu Sano, Sōta Kitano, Junya Itō, Yūki Sōma, Kōki Saitō, Kaoru Mitoma, Kodai Sano, Hayao Kawabe, Sōta Kawasaki, Ryōya Morishita, Yū Hirakawa, Hidemasa Morita, Reo Hatate.

Atacanţi - Shūto Machino, Daizen Maeda, Ayase Ueda, Kōki Ogawa, Keisuke Gotō, Mao Hosoya, Yuito Suzuki, Ryo Germain, Taisei Miyashiro, Yūki Ōhashi, Kyōgo Furuhashi.

Top jucători Japonia: Takefusa Kubo este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Japoniei este mijlocaşul Takefusa Kubo, de la Real Sociedad. Jucătorul de 24 de ani este cotat la 30 de milioane de euro. Tot la 30 de milioane de euro este cotat şi Kaoru Mitoma, de la Brighton. Alături de cei doi se mai remarcă jucători precum Ritsu Doan, de la Eintracht Frankfurt, cotat la 25 de milioane de euro, Kaishu Sano, de la Mainz, cotat la 25 de milioane de euro, sau Ayase Ueda, de la Feyenoord Rotterdam, cotat la 15 milioane de euro.

Takefusa Kubo a crescut, practic, în La Masia, renumita academia a celor de FC Barcelona, şi a trecut şi pe la Real Madrid, dar nu a apucat să joace la nivel de seniori nici pentru catalani, nici pentru madrileni. În schimb, mijlocaşul de doar 1,73 metri înălţime a adunat, deja, şase goluri în 67 de meciuri jucate pentru Real Mallorca, un gol în 19 meciuri jucate pentru Villarreal, un gol în 18 meciuri jucate pentru Getafe, 25 de goluri în 156 de meciuri jucate pentru Real Sociedad şi şapte goluri în 48 de selecţii la naţionala Japoniei. Kubo a câştigat Europa League, cu Villarreal, în 2021, a fost desemnat "jucătorul lunii septembrie" în Primera Division, în septembrie 2023, şi a fost desemnat cel mai bun jucător al lui Real Sociedad în sezonul 2022-2023.

Hajime Moriyasu este antrenorul Japoniei

Naţionala de fotbal a Japoniei este condusă, din 2018, de Hajime Moriyasu, tehnician în vârstă de 57 de ani. Moriyasu a jucat pentru Sanfrecce Hiroshima, Kyoto Purple Sanga sau Vegalta Sendai, înainte de a lua calea antrenoratului şi a bifa echipe precum Sanfrecce Hiroshima, naţionala de tineret a Japoniei sau naţionala de seniori a Japoniei.

A fost campion al Asiei, ca jucător, cu naţionala Japoniei, în 1992. Ca antrenor, Moriyasu a fost triplu campion al Japoniei, cu Sanfrecce Hiroshima, şi vicecampion al Asiei, cu naţionala Japoniei, fiind desemnat şi cel mai bun antrenor din Asia în 2022.

Palmaresul Japoniei la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Japoniei participă pentru a 8-a oară la rând la un turneu final de Campionat Mondial. Japonia a trecut de patru ori de faza grupelor, în 2002 (Japonia şi Coreea de Sud), 2010 (Africa de Sud), 2018 (Rusia) şi 2022 (Qatar), dar niciodată nu a reuşit să treacă de optimi.

La ediţia precedentă, Qatar 2022, Japonia a câştigat o grupă de foc, cu Spania (2-1), Germania (2-1) şi Costa Rica (0-1), dar a cedat în optimi, la lovituri de departajare, 2-4 cu Croaţia.

