Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes), campionul mondial din 2026, a câștigat duminică Marele Premiu al Qatarului, a zecea sa victorie din actualul sezon de Formula 1. În cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY, George Russell a luat startul din pole-position. Acesta s-a confruntat cu probleme pe parcursul cursei şi s-a clasat, la final, pe locul secund.

Kimi Antonelli a câştigat Marele Premiu al Qatarului. Este a 10-a victorie din actualul sezon de Formula 1 - Profimedia

Kimi Antonelli a obținut victoria pe circuitul Lusail, în cursa desfășurată pe distanța de 57 de tururi, după ce a profitat de problemele tehnice întâmpinate de coechipierul său, George Russell, scrie Mediafax.

Britanicul a avut un start bun și și-a păstrat prima poziție, în timp ce Antonelli a încercat să îl atace încă din primele tururi. Italianul a ajuns foarte aproape de Russell în turul al patrulea, însă Mercedes le-a transmis ambilor piloți să evite duelurile riscante.

În spatele celor două monoposturi Mercedes, Oscar Piastri a urcat pe locul al treilea, în timp ce Lando Norris a pierdut mai multe poziții la start. Arvid Lindblad a ieșit de pe circuit după un contact cu coechipierul său Liam Lawson, incident care a dus ulterior la intervenția mașinii de siguranță virtuale.

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Un fragment de polistiren i-a compromis cursa lui Russell

Momentul decisiv s-a produs în a doua jumătate a cursei. Un fragment de polistiren provenit de la un panou de semnalizare, ajuns pe circuit după ieșirea în decor a lui Lindblad, a rămas prins sub monopostul lui Russell.

Pilotul britanic a resimțit probleme la mașină, iar diferența față de Antonelli a început să scadă. În turul 35, Russell a intrat la boxe, însă mecanicii Mercedes nu au reușit să îndepărteze complet bucata de polistiren. Oprirea prelungită a afectat și mai mult șansele sale la victorie.

Antonelli a intrat la boxe în turul următor și a revenit pe circuit în fața coechipierului său. Italianul și-a mărit treptat avantajul, ajungând să conducă la peste 20 de secunde în partea finală a cursei.

În tururile de final, Antonelli a întrebat echipa prin comunicația radio dacă ar trebui să îi cedeze poziția lui Russell, care luptă pentru locul al doilea în clasamentul piloților. Mercedes i-a transmis însă că diferența era prea mare pentru ca o asemenea schimbare să mai fie luată în calcul.

Italianul a trecut primul linia de sosire, obținând a zecea victorie a sezonului și cel mai mare avans la finalul unei curse din actuala ediție a campionatului, de 31,4 secunde față de Russell.

Oscar Piastri a încheiat pe locul al treilea, la 33 de secunde de câștigător, urmat de Max Verstappen (Red Bull), pe patru, și Lando Norris (McLaren), pe cinci.

Lewis Hamilton și Charles Leclerc au ocupat locurile șase și șapte pentru Ferrari, urmați de Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) și Gabriel Bortoleto (Audi), care a completat zona punctelor.

De remarcat și abandonurile celor doi piloți Aston Martin, Fernando Alonso și Lance Stroll. Arvid Lindblad (Racing Bulls) nu a încheiat nici el cursa.

Sezonul de Formula 1 se va încheia pe 6 decembrie, cu Marele Premiu de la Abu Dhabi, disputat pe circuitul Yas Marina.