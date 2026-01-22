Antena Meniu Search
La 40 de ani, Stan Wawrinka s-a calificat în turul trei la Australian Open

După magnifica sa victorie (4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 [3]) împotriva lui Arthur Gea, joi, în turul al doilea al Openului Australiei, Stan Wawrinka a mărturisit în timpul interviului de pe teren că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după această bătălie de 4 ore şi 33 de minute.

de Sabrina Preda

la 22.01.2026 , 15:15
În timpul celui de-al treilea set al celui de-al doilea tur al Openului Australiei dintre Stan Wawrinka şi Arthur Gea, joi, un spectator a scăpat o cutie de bere, care părea goală, pe Kia Arena. Sub privirile unui agent de securitate, elveţianul în vârstă de 40 de ani s-a aplecat, a băut câteva picături şi a înapoiat obiectul proprietarului.

Patru ore mai târziu, jucătorul elveţian, numărul 139 mondial, a ieşit victorios din lupta sa (4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 [3]) împotriva tânărului francez (21 de ani) şi s-a calificat în turul al treilea.

În timpul interviului de pe teren, Mats Wilander l-a întrebat cum intenţionează să se recupereze. Elveţianul a profitat de ocazie pentru a face referire la incidentul de la începutul meciului şi s-a adresat fanului în cauză. „Habar n-am, dar la început ai vărsat bere, aşa că poate o să beau una, o merit.”

În turul următor, Wawrinka va evolua cu americanul Taylor Fritz, cap de serie 9. 

Sabrina Preda
