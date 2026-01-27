Coco Gauff și-a izbit racheta de podeaua de beton o dată pentru fiecare dată când a scăpat serviciul, și încă una, pe deasupra, după înfrângerea sa în sferturile de finală de la Australian Open în fața Elinei Svitolina, marți.

Gauff, cap de serie numărul trei, de două ori câștigătoare a unui turneu major, a avut dificultăți cu serviciul și a înregistrat cinci duble greșeli în primul set.

Au mai existat două rupturi de serviciu în setul al doilea și, odată ce meciul s-a terminat - în 59 de minute - Gauff și-a păstrat calmul în timp ce părăsea terenul central și încerca să găsească un loc liniștit pentru a-și exprima frustrările.

Se pare că nu există aproape niciun loc în Rod Laver Arena, în afară de vestiare, care să fie în afara razei de acțiune a camerelor de filmat. Așadar, cele șapte dăți în care și-a izbit racheta de o rampă de beton au fost departe de a fi un moment privat după înfrângerea sa cu 6-1, 6-2.

"Anumite momente — același lucru i s-a întâmplat și lui Aryna (Sabalenka) după ce am jucat împotriva ei în finala de la US Open — simt că nu trebuie transmise", a spus Gauff în conferința de presă de după meci.

"Am încercat să merg undeva unde credeam că nu există o cameră pentru că nu-mi place neapărat să sparg rachete. Am spart o rachetă (la) French Open, cred, și am spus că nu voi mai face asta niciodată pe teren pentru că nu simt că este o reprezentare bună", a declarat Gauff.

Gauff a reușit doar trei puncte câștigătoare în 15 jocuri, a făcut 26 de erori neforțate și a câștigat 2 din 11 puncte la al doilea serviciu. A reușit să joace 74% din primele servicii, dar a câștigat doar 41% din aceste puncte.

A fost o zi slabă pentru o jucătoare care și-a făcut debutul la Grand Slam la 15 ani și a câștigat primul ei turneu major, US Open 2023, la 19 ani. Are încă doar 21 de ani.

Gauff a spus că a simțit că este mai bine să distrugă o rachetă decât să descarce orice frustrări în echipa ei.

