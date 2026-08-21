Legendarul Ronaldinho, prezentat oficial la echipa italiană Ravenna. Ar urma să fie investitor şi jucător 

La 11 ani de la retragerea din activitate, legendarul Ronaldinho este gata să revină pe teren, ca jucător profesionist, după ce a bătut palma cu Ravenna, echipă italiană de Liga a III-a.

Ronaldinho ar urma să joace la Ravenna, echipă italiană de Liga a III-a - Profimedia

Brazilianul a fost, deja, prezentat oficial la gruparea italiană, spre deliciul fanilor echipei pregătite de Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj.

Există informaţii care arată că Ronaldinho, 46 de ani, ar urma să fie investitor şi jucător la Ravenna şi că marele vis al superstarului brazilian este să mai înscrie cel puţin un gol într-un meci de fotbal profesionist.

Trecut de-a lungul timpului pe la Paris Saint Germain (77 de meciuri, 25 de goluri), FC Barcelona (207 meciuri, 94 de goluri) sau AC Milan (95 de meciuri, 26 de goluri) şi campion mondial cu naţionala Braziliei (97 de selecţii, 33 de goluri), Ronaldinho a jucat ultimul meci profesionist în septembrie 2015, în tricoul lui Fluminense.

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Deşi au trecut 11 ani de la ultimul meci profesionist jucat, specialiştii se aşteaptă ca impactul lui Ronaldinho să fie unul instant, în special graţie talentului brazilianului, dar şi a faptului că acesta s-a întreţinut jucând în numeroase partide de old-boys în ultimii ani.