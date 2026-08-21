A fost finalizată autopsia medicului rezident în hematologie care s-a aruncat de la etajul 14 al clădirii, sub privirile neputincioase ale colegilor săi de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Rezultatul autopsiei în cazul medicului rezident care s-a sinucis la un spital din Bucureşti - Arhivă

În urma autopsiei, medicii legiști au stabilit că tânărul a suferit un politraumatism prin cădere, cu multiple leziuni și fracturi. Unitatea medicală a transmis că decesul a survenit în urma unui act suicidar.

"Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar", a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Potrivit informațiilor Observator, medicul ar fi căzut de la etajul 14. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă medicul nu a mai putut fi salvat. Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București a transmis condoleanțe familiei și colegilor medicului și a precizat că împrejurările în care s-a produs tragedia sunt cercetate de autorități.

Articolul continuă după reclamă

"Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente", au transmis reprezentanții spitalului.

Unitatea medicală a anunțat că nu va oferi alte informații despre caz. "Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii", se arată în comunicat.

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea medicului rezident.

"Am aflat cu profundă tristeţe despre decesul medicului rezident care îşi desfăşura stagiul de pregătire la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, celor apropiaţi, colegilor şi întregii comunităţi medicale care trece astăzi printr-un moment atât de greu. În astfel de clipe, cuvintele sunt puţine şi nu pot alina durerea celor care au pierdut un om drag. Din respect pentru familie şi pentru memoria celui plecat dintre noi, cred că este esenţial să păstrăm demnitatea pe care o asemenea tragedie o impune. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a transmis Alexandru Rogobete.

Tânărul era marcat de o grea suferinţă

Medicul era rezident de trei ani la secţia Hematologie, dar cariera lui trecuse în plan secund în ultima perioadă. A urmat cariera tatălui, de care era foarte ataşat. Apropiaţii povestesc că în ultima vreme, însă, suferea cumplit. Amândoi părinţii lui sunt bolnavi de cancer, iar gândul că nu îi poate ajuta îl chinuia zi şi noapte.

"Este, din păcate, sfârşitul unui lanţ de evenimente care putea să fie prevenit. Avem prea des medici care sucombă problemelor de sănătate mintală. Este tot mai greu să împartă munca cu depresia, problemele familiare pe care le au", explică Gabriel Diaconu, psihiatru.