Novak Djokovic, eliminat încă din primul tur la US Open 2026. Sârbul iese din TOP 10 mondial

Surpriză de proporţii, duminică seara, în prima zi de meciuri de la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului.

Sârbul Novak Djokovic, locul 5 mondial şi favorit 4 la US Open, a părăsit turneul încă din primul tur, sârbul cedând în cinci seturi, 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6, în duelul cu argentinianul Mariano Navone, locul 49 mondial. A fost un meci de patru ore şi 40 de minute în care, în cele din urmă, micile detalii au făcut diferenţa, chiar dacă argentinianul a câştigat clar seturile 4 şi 5.

Este pentru prima dată după 20 de ani când Novak Djokovic părăseşte încă din primul tur un turneu de Grand Slam. S-a mai întâmplat acest lucru doar la Australian Open în 2006 şi în 2005.

Victoria îl costă scump pe sportivul sârb, care avea de apărat o semifinală de anul trecut. Practic, Novak Djokovic a părăsit, deja, TOP 10 mondial. Sârbul a coborât pe locul 11 în clasamentul ATP Ranking Live, iar picajul său ar putea fi şi mai mare în condiţiile în care spaniolul Rafael Jodar sau americanii Frances Tiafoe, Learner Tien şi Brandon Nakashima stau la pândă pentru a-l depăşi pe sârb.

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Eliminarea lui Novak Djokovic nu a fost singura surpriză din prima zi cu meciuri de la US Open 2026. Britanicul Cameron Norrie, favorit 29, a cedat cu francezul Luca Van Assche, 7-6, 2-6, 2-6, 3-6, iar cehoaica Barbora Krejcikova, favorită 27, a pierdut, 6-7, 2-6, cu Kamilla Rakhimova, din Uzbekistan.