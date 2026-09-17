O văduvă care a moștenit o avere impresionantă în urma succesului companiei "Roblox" a plătit recent aproape 16 milioane de dolari pentru una dintre cele mai spectaculoase vile din Manhattan, intenționând să își construiască o viață alături de escorta masculină despre care susține acum că i-ar fi sustras milioane de dolari.

O milionară i-a cumpărat iubitului escortă o casă de 16 milioane de dolari. Nu şi-ar fi imaginat ce a urmat - Sursa: New York Post

Marianne Flippo, în vârstă de 49 de ani, a finalizat pe 30 aprilie achiziția unei case istorice din cartierul Kips Bay, plătind 15,9 milioane de dolari pentru impunătoarea proprietate în stil Beaux-Arts, construită în perioada Epocii de Aur a New Yorkului. Tranzacția a avut loc cu doar câteva luni înainte ca Flippo să îl acuze pe partenerul ei, Gregg Starr, în vârstă de 38 de ani, că i-ar fi golit conturile bancare, relatează New York Post.

Văduva a moştenit o avere în urma succesului companiei Roblox

Conacul, construit în 1903 pentru bancherul James F.D. Lanier și soția sa, Harriet, o figură cunoscută a înaltei societăți newyorkeze, se întinde pe șase niveluri și are o suprafață de aproximativ 11.638 de metri pătrați. Proprietatea dispune de 12 dormitoare și peste nouă băi, precum și de o cramă, un lift placat cu lemn de stejar și un întreg nivel dedicat stării de bine, cu piscină pentru băi reci și saună din lemn de cedru.

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Casa a fost scoasă inițial la vânzare în 2023 pentru suma impresionantă de 29,2 milioane de dolari. Ulterior, prețul de listare a coborât la 16,5 milioane de dolari, iar Flippo a încheiat tranzacția la un preț ușor mai mic, potrivit documentelor imobiliare.

Avocatul lui Flippo, Larry Hutcher, a confirmat pentru The Post că achiziția nu a fost destinată exclusiv clientei sale.

"A cumpărat casa pentru că i s-a părut o proprietate foarte frumoasă. A considerat că ar fi o locuință potrivită pentru ca ei doi să trăiască împreună", a declarat Hutcher.

Marianne Flippo a cumpărat o casă istorică din cartierul Kips Bay cu aproape 16 milioane de dolari

Cu toate acestea, în ciuda achiziției spectaculoase din cartierul Murray Hill, Flippo nu și-a mutat complet viața la New York.

"Încă locuiește și în New Hampshire", a precizat avocatul.

O relație începută prin intermediul unei agenții

Gregg Starr este o escortă masculină pe care Flippo ar fi întâlnit-o în decembrie 2024 prin intermediul unei agenții pe care ea credea inițial că oferă servicii de asistență personală, nu companie plătită.

Potrivit procesului intentat de Flippo la Curtea Supremă din Manhattan, relația ar fi început într-un context aparent banal. Femeia, care suferă de o afecțiune genetică rară, avea nevoie de o persoană care să vorbească limba italiană pentru o călătorie în Italia.

Ea susține că a fost îndrumată către agenția Cowboys 4 Angels și că, la început, credea că aceasta furnizează asistenți personali. Conform plângerii, Flippo nu și-ar fi dat seama că era, de fapt, vorba despre o agenție de escorte masculine decât după ce relația dintre ea și Starr devenise deja strânsă.

Potrivit acuzațiilor formulate în proces și versiunii prezentate de procurori, situația s-ar fi agravat în primăvara acestui an.

Flippo susține că Starr și un reprezentant al agenției ar fi exercitat presiuni asupra ei pentru a semna un acord în valoare de 10 milioane de dolari, prezentat drept un "Exit Agreement", prin care Starr ar fi urmat să plătească pentru a se elibera de contractul său cu agenția.

În documentele depuse în instanță, Flippo afirmă că, la acel moment, era vulnerabilă din punct de vedere medical, se recupera după o intervenție chirurgicală și consumase alcool. Ea susține că cei doi ar fi încercat să o determine să le ofere milioane de dolari prin intermediul unei presupuse scheme frauduloase de "răscumpărare".

Documentele imobiliare conturează imaginea unei femei care și-ar fi reorganizat într-o mare măsură viața în jurul unui bărbat pe care îl cunoscuse cu puțin peste un an înainte.

Flippo trăise timp de decenii în New England, având o adresă documentată în Walpole, New Hampshire, încă de la sfârșitul anilor ’90. Potrivit procesului, Starr s-ar fi mutat în apartamentul ei din New York în luna decembrie a anului trecut.

Conacul din Manhattan, proiectat de aceiași arhitecți care au lucrat și la Biblioteca Prezidențială Franklin D. Roosevelt, presupune, de asemenea, costuri de întreținere extrem de ridicate. Cheltuielile lunare estimate depășesc 100.000 de dolari, numai impozitele pe proprietate ridicându-se la aproximativ 14.000 de dolari.

Soțul lui Flippo, Chad, a murit în 2024. Potrivit avocatului său, însă, ea nu și-a abandonat complet viața din New Hampshire, în ciuda investiției de aproape 16 milioane de dolari în proprietatea din Manhattan.

Achiziția conacului a avut loc în aceeași perioadă în care, potrivit acuzațiilor formulate ulterior de Flippo, Starr și reprezentantul agenției ar fi încercat să o convingă să le plătească 10 milioane de dolari în cadrul presupusului acord de "ieșire" din contract.

Cazul face în prezent obiectul unor acuzații și proceduri judiciare, iar afirmațiile lui Flippo reprezintă susținerile formulate în cadrul procesului său.