FC Barcelona s-a "înecat la mal" şi a ratat calificarea în finala Cupei Spaniei 

Atletico Madrid este prima echipă calificată în finala Cupei Spaniei, deşi formaţia antrenată de argentinianul Diego Simeone a capotat în returul cu FC Barcelona din Catalunya, de marţi seara, scor 0-3.

Atletico câştigase prima manşă cu un scor istoric, 4-0, dar FC Barcelona nu a dezarmat. Catalanii şi-au pus speranţele într-o revenire de ţinut minte, anunţând dinaintea returului că "90 de minute pe Camp Nou pot fi foarte lungi".

Iar prima repriză părea să dea dreptate catalanilor. Barcelona a avut 2-0 la pauză, graţie golurilor marcate de Bernal şi Raphinha, la capătul unei reprize în care a mai ratat şi alte ocazii importante.

Bernal a reuşit dubla în minutul 72, iar finalul a fost cu adevărat dramatic. Totuşi, în ciuda asediului catalanilor, aceştia nu au reuşit să mai marcheze măcar un gol, prin care să ducă meciul în prelungiri.

În ciuda ratării calificării în finala Cupei Spaniei, Hansi Flick, antrenorul celor de la FC Barcelona, şi-a lăudat elevii şi le-a transmis că dacă vor continua să joace precum în returul cu Atletico Madrid nimeni nu le va sta în cale, nici în campionat, nici în Liga Campionilor.

Atletico Madrid este, astfel, prima echipă calificată în finala actualei ediţii a Cupei Spaniei. Trupe lui Diego Simeone va da piept, în ultimul act al competiţiei, cu învingătoarea dintre Real Sociedad şi Athletic Bilbao. Returul dintre Sociedad şi Bilbao se joacă miercuri seara, de la ora 22.00, după ce Sociedad s-a impus în tur, în deplasare, scor 1-0.

