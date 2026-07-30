Cine este KuPS Kuopio, adversara Universităţii Craiova din turul III preliminar al Europa League 

Eliminată din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, după 2-2 şi 0-1 cu Levski Sofia, campioana Bulgariei, Universitatea Craiova, campioana României, îşi continuă aventura europeană în Europa League, unde dă piept, în turul III preliminar, cu KuPS Kuopio, campioana Finlandei.

Saku Heiskanen este unul dintre cei mai importanţi jucători de la KuPS Kuopio - Facebook/Kuopion Palloseura

Meciurile dintre Universitatea Craiova şi KuPS Kuopio vor avea loc joi, 6 august, turul, în Finlanda, şi joi, 13 august, returul, la Craiova.

Precum Universitatea Craiova, şi KuPS Kuopio a ajuns în turul III preliminar din Europa League prin retrogradare din Liga Campionilor. Finlandezii au trecut greu, în primul tur preliminar din Liga Campionilor, Vardar Skopje, din Macedonia de Nord, după 2-0 în deplasare şi 2-3, după prelungiri, pe teren propriu, dar apoi a cedat în faţa echipei FK Sabah, din Azerbaidjan, 0-2 acasă şi 0-1 în deplasare.

KuPS Kuopio a câştigat titlul de campioană a Finlandei la sfârşitul anului trecut, după ce a încheiat play-off-ul cu şase puncte avans faţă de Inter Turku, formaţie care câştigase sezonul regulat.

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În actualul sezon, KuPS Kuopio este pe primul loc în Finlanda, după 17 etape, având cinci puncte avans faţă de aceeaşi formaţie, Inter Turku. Campionatul din Finlanda se joacă în sistem primăvară-toamnă.

KuPS Kuopio este antrenată de Miika Nuutinen, un tehnician de numai 34 de ani. Ca fotbalist, Miika Nuutinen a activat pentru o scurtă perioadă în cadrul celor de la Tuusulan Palloseura, însă interesul excesiv în a antrena o echipă, pe care l-a manifestat încă de la vârsta de 17 ani, l-a făcut pe Miika Nuutinen să renunţe rapid la cariera de jucător şi să aleagă calea antrenoratului.

Miika Nuutinen a devenit antrenor al celor de la KuPS Kuopio în acest an, după ce le-a mai pregătit pe Klubi 04, Turun Palloseura şi HJK Helsinki.

KuPS Kuopio are un lot evaluat la numai 6,3 milioane de euro, de circa şase ori mai puţin decât valoarea la care este evaluat lotul celor de la Universitatea Craiova. Vedetele finlandezilor sunt mijlocaşul Tommi Jyry, proaspăt adus de la Petrolul Ploieşti, fotbalist cotat la 700.000 de euro, şi portarul austriac Johannes Kreidl, fost la Hamburger SV şi FC Nurnberg, fotbalist cotat la 500.000 de euro.

KuPS Kuopio a câştigat de opt ori titlul de campioană a Finlandei. Pe plan internaţional, însă, cei de la KuPS au obţinut abia sezonul trecut cel mai bun rezultat din istorie ajungând până în barajul pentru 16-imi din Conference League, unde au cedat în faţa celor de la Lech Poznan, 0-2 şi 0-1. Totuşi, finlandezii au în palmares câteva rezultate notabile: 2-2 la Crystal Palace, în Conference League, în 2025; 3-1 cu Slovan Bratislava, în Conference League, în 2025; 0-0 la Union Berlin, în Conference League, în 2021; 1-1 la FC Copenhaga, în Europa League, în 2018.

KuPS Kuopio are palmares negativ cu echipele din România. A fost eliminată de Gaz Metan Mediaş, din Europa League, în 2011, 1-0 pentru KuPS, în Finlanda, şi 2-0 pentru Gaz Metan, în manşa a doua, şi a cedat, 1-3, pe terenul lui CFR Cluj, în Europa League, în 2020.