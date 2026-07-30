Spaniolul Gavi, pe lista fotbaliştilor anchetaţi de FIFA după incidentele de la finala Cupei Mondiale 2026

Pe 19 iulie 2026, Spania a devenit campioană mondială la fotbal, după ce s-a impus, 1-0, după prelungiri, în finala cu Argentina de la New Jersey.

Agresat de Paredes, după finala Cupei Mondiale 2026, spaniolul Gavi este anchetat şi el de FIFA - Profimedia

La circa două săptămâni de la momentul respectiv, partida continuă să producă numeroase controverse. Nu neapărat pentru jocul în sine, ci mai ales din cauza conflictului de după fluierul final al partidei.

Mai mulţi fotbalişti argentinieni, în frunte cu Leandro Paredes, i-au acuzat pe spanioli că s-au bucurat excesiv şi i-au agresat pe aceştia. Între timp, oficialii FIFA au anunţat că au demarat o anchetă disciplinară, după ce au urmărit imaginile de atunci.

Interesant este că, pe lângă Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada sau chiar Roberto Ayala, antrenorul secund al Argentinei, oficialii FIFA l-ar ancheta şi pe mijlocaşul spaniol Gavi, luându-se inclusiv în calcul posibilitatea ca acesta să fi provocat.

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Nu este prima anchetă demarată de FIFA împotriva naţionalei de fotbal a Argentinei. Fotbaliştii sud-americani au fost "luaţi la ţintă" şi după confruntarea cu Anglia, din semifinale, câştigată de Messi şi compania cu 2-1. Atunci, fotbaliştii argentinieni au afişat pe teren, după meci, un banner pe care scria "Malvinele sunt argentiniene", aluzie la Insulele Falkland, arhipelag disputat de Marea Britanie şi Argentina.