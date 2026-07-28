The Times: Infantino ar fi dispus să vândă o parte din Cupa Mondială unor investitori privaţi

La puţin mai mult de o săptămână după încheierea Cupei Mondiale din 2026, marcată de numeroase controverse, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, continuă să facă valuri. Iar liderul italo-elveţian continuă să fie în centrul atenţiei în contextul Cupei Mondiale, fiind iniţiatorul unui proiect comercial privind viitorul competiţiei.

Potrivit ziarului Times, fostul secretar general al UEFA ar avea în vedere vânzarea unor participaţii la Cupa Mondială către investitori privaţi.

Proiectul ar viza transformarea Cupei Mondiale într-o societate comercială, pe care respectivul ar conduce-o în calitate de comisar, la fel ca Adam Silver în NBA sau Roger Goodell în NFL.

Toate acestea după încheierea ultimului său mandat la conducerea FIFA, unde ar urma să fie reales fără contracandidat anul viitor.

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Ziarul britanic adaugă că ar avea deja loc discuţii în culise, la care ar participa, printre alţii, omul de afaceri Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump, susţinut de banca de investiţii JP Morgan.

În plus, fiecare dintre cele 211 de asociaţii membre ale FIFA ar urma să primească, de asemenea, o acţiune la această viitoare societate comercială (în valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari), pe care ar putea să o păstreze sau să o vândă după bunul lor plac.

În cadrul proiectului său, şeful fotbalului mondial evaluează viitoarea companie la 20 de miliarde de dolari, adică aproximativ 17,5 miliarde de euro, şi intenţionează să vândă aproape 20% din aceasta unui fond de investiţii condus de un apropiat al lui Donald Trump. Intrarea în capital a unui acţionar majoritar i-ar permite FIFA să încaseze un cec de aproximativ 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro).

O manevră care îi permite conducerii să se asigure că statele membre nu vor bloca, în stadiul actual, înfiinţarea acestei societăţi comerciale, care va fi oricum supusă dezbaterii de către ţările membre.

Reacţia UEFA

În contextul conflictului deschis cu Gianni Infantino, UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a emis marţi un comunicat aspru pentru a critica proiectul de înfiinţare a unei societăţi comerciale a FIFA şi de deschidere a capitalului acesteia către investitori privaţi.

În urma dezvăluirilor făcute de mai multe mass-media şi chiar înainte de anunţul oficial al FIFA, UEFA a denunţat comercializarea fotbalului.

"Aceasta depăşeşte o limită pe care forurile conducătoare ale fotbalului nu ar trebui să o depăşească niciodată", a declarat forul continental condus de Aleksander Ceferin printr-un comunicat.

"UEFA tratează această situaţie cu maximă seriozitate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru toate federaţiile naţionale de fotbal, precum şi pentru toate părţile interesate: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne şi toţi cei cărora le pasă de viitorul acestui sport", a precizat UEFA.

"Sufletul şi guvernanţa fotbalului nu sunt active destinate tranzacţionării, mai ales în condiţiile unei lipse totale de transparenţă în ceea ce priveşte beneficiarii financiari. Nimeni dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este de competenţa FIFA să îl vândă", precizează forul european.