Clasament Superliga de fotbal, după etapa a III-a
Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a III-a a Superligii de fotbal, meciuri în urma cărora microbiştii au putut afla cum arată clasamentul campionatului naţional.
Primii care au intrat în scenă, luni seara, au fost fotbaliştii de la Universitatea Cluj şi FC Botoşani. Oaspeţii au deschis scorul înainte de pauză, prin Dumiter, dar nu au reuşit să ţină de rezultat. Universitatea a întors rezultatul în partea a doua a jocului, graţie golurilor marcate de Aliev, din penalty, şi Mendy, şi s-a impus la limită, 2-1.
Apoi, FCSB a trăit periculos în confruntarea cu Farul Constanţa, de pe teren propriu. Oaspeţii au avut 2-0 la pauză, după ce Doicaru şi Rădăslăvescu au profitat de gafele din defensiva FCSB-ului.
Trupa antrenată de Marius Baciu a revenit spectaculos în partea a doua a jocului şi a egalat prin reuşitele lui Dawa şi Joao Paulo. Ba chiar poate că FCSB putea să câştige, dacă Florin Tănase nu irosea un penalty la 1-2, în minutul 69.
În celelalte meciuri din etapa a III-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Argeş - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0, Oţelul Galaţi - Dinamo Bucureşti 1-1, FC Voluntari - UTA Arad 1-0, Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti 4-0, Corvinul Hunedoara - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1, Rapid Bucureşti - CFR Cluj 3-1.
Clasament Superliga
1 FCSB 3 2 1 0 6-2 7 puncte
2 RAPID 3 2 1 0 5-2 7 puncte
3 U. CRAIOVA 3 2 0 1 9-5 6 puncte
4 UNIV. CLUJ 3 2 0 1 4-3 6 puncte
5 FC ARGEŞ 3 2 0 1 2-2 6 puncte
6 OŢELUL 3 1 2 0 5-4 5 puncte
7 DINAMO 3 1 1 1 6-3 4 puncte
8 FARUL 3 1 1 1 5-4 4 puncte
9 CORVINUL 3 1 1 1 4-3 4 puncte
10 SEPSI OSK 3 1 1 1 2-2 4 puncte
11 VOLUNTARI 3 1 1 1 3-7 4 puncte
12 CFR CLUJ 3 1 0 2 7-5 3 puncte
13 PETROLUL 3 1 0 2 1-5 3 puncte
14 BOTOŞANI 3 0 2 1 4-5 2 puncte
15 UTA ARAD 3 0 1 2 2-7 1 punct
16 CSIKSZEREDA 3 0 0 3 0-6 0 puncte