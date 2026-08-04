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Clasament Superliga de fotbal, după etapa a III-a 

FCSB este pe primul loc în Superliga, deşi Florin Tănase a irosit un penalty cu Farul Constanţa FCSB este pe primul loc în Superliga, deşi Florin Tănase a irosit un penalty cu Farul Constanţa - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 04.08.2026, 07:15 | Modificat la 04.08.2026, 07:22

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a III-a a Superligii de fotbal, meciuri în urma cărora microbiştii au putut afla cum arată clasamentul campionatului naţional.

Primii care au intrat în scenă, luni seara, au fost fotbaliştii de la Universitatea Cluj şi FC Botoşani. Oaspeţii au deschis scorul înainte de pauză, prin Dumiter, dar nu au reuşit să ţină de rezultat. Universitatea a întors rezultatul în partea a doua a jocului, graţie golurilor marcate de Aliev, din penalty, şi Mendy, şi s-a impus la limită, 2-1.

Apoi, FCSB a trăit periculos în confruntarea cu Farul Constanţa, de pe teren propriu. Oaspeţii au avut 2-0 la pauză, după ce Doicaru şi Rădăslăvescu au profitat de gafele din defensiva FCSB-ului.

Trupa antrenată de Marius Baciu a revenit spectaculos în partea a doua a jocului şi a egalat prin reuşitele lui Dawa şi Joao Paulo. Ba chiar poate că FCSB putea să câştige, dacă Florin Tănase nu irosea un penalty la 1-2, în minutul 69.

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În celelalte meciuri din etapa a III-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Argeş - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0, Oţelul Galaţi - Dinamo Bucureşti 1-1, FC Voluntari - UTA Arad 1-0, Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti 4-0, Corvinul Hunedoara - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1, Rapid Bucureşti - CFR Cluj 3-1.

Clasament Superliga 

1    FCSB        3    2    1    0    6-2        7 puncte

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2    RAPID        3    2    1    0    5-2        7 puncte

3    U. CRAIOVA    3    2    0    1    9-5        6 puncte

4    UNIV. CLUJ    3    2    0    1    4-3        6 puncte

5    FC ARGEŞ    3    2    0    1    2-2        6 puncte

6    OŢELUL         3    1    2    0    5-4        5 puncte

7    DINAMO         3    1    1    1    6-3        4 puncte

8    FARUL         3    1    1    1    5-4        4 puncte

9    CORVINUL     3    1    1    1    4-3        4 puncte

10    SEPSI OSK    3    1    1    1    2-2        4 puncte

11    VOLUNTARI    3    1    1    1    3-7        4 puncte

12    CFR CLUJ    3    1    0    2    7-5        3 puncte

13    PETROLUL    3    1    0    2    1-5        3 puncte

14    BOTOŞANI    3    0    2    1    4-5        2 puncte

15    UTA ARAD    3    0    1    2    2-7        1 punct

16    CSIKSZEREDA 3    0    0    3    0-6        0 puncte 

Redactia Observator
Redactia Observator
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