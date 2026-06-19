PAOK Salonic a anunţat, oficial, despărţirea de Răzvan Lucescu. Mesajul grecilor 

Reprezentanţii clubului de fotbal PAOK Salonic au anunţat oficial, vineri, despărţirea de antrenorul român Răzvan Lucescu.

Actuala colaborare dintre cele două părţi a durat cinci ani, perioadă în care Răzvan Lucescu a reuşit să câştige, la cârma lui PAOK, un titlu de campion al Greciei, în 2024. Înainte, însă, Răzvan Lucescu a mai antrenat-o pe PAOK Salonic, în perioada 2017-2019, când a câştigat un titlu de campion al Greciei, în 2019, şi două Cupe ale Greciei, în 2018 şi 2019.

În ultimul sezon al Super League, PAOK nu şi-a găsit ritmul potrivit astfel că a încheiat sezonul pe locul 3, după AEK Atena şi Olympiacos Pireu. Totuşi, PAOK a jucat finala Cupei Greciei, 2-3, după prelungiri, cu OFI Creta.

A fost momentul în care atât Răzvan Lucescu, cât şi oficialii lui PAOK şi-au dat seama că este nevoie de o schimbare, astfel că cele două părţi au încheiat de comun acord colaborarea.

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PAOK Salonic urmează să-şi instaleze un nou antrenor, în timp ce tehnicianul român va da curs, cel mai probabil, uneia din ofertele venite din zona arabă.

Oficialii de la PAOK Salonic au marcat despărţirea de Răzvan Lucescu prin postarea unui mesaj emoţionant pe care îl redăm integral:

"PAE PAOK anunță că cooperarea sa cu antrenorul Răzvan Lucescu se încheie de comun acord. Răzvan Lucescu și-a asociat numele cu una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Cu dedicare, pasiune și muncă continuă, a contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor mărețe și la formarea unei echipe care a oferit momente unice fanilor noștri. Călătoria noastră împreună a fost marcată de titluri, victorii mari, emoții intense și momente ce vor rămâne de neșters în memoria familiei PAOK. Mai presus de toate, însă, s-a caracterizat prin respect reciproc și o relație profundă construită de-a lungul anilor. Familia PAOK îi mulțumește călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire personală și succes în viitorul carierei. Răzvan va fi întotdeauna o parte importantă a istoriei PAOK".