Radu Miruţă, discuţii cu preşedintele Comitetului Militar al NATO despre securitatea Mării Negre

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis, după întâlnirea cu preşedintele Comitetului Militar al NATO, că România rămâne ferm angajată în consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre şi pe Flancul Estic al Alianţei. Oficialul a subliniat necesitatea unei coordonări mai eficiente a măsurilor NATO, cu accent pe întărirea capacităţilor de combatere a dronelor care încalcă spaţiul aerian naţional.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că Radu Miruţă şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, au avut, joi, la sediul MApN, o întrevedere cu preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, în cadrul vizitei efectuate de oficialul aliat în România.

"În contextul actualelor provocări şi ameninţărilor majore la adresa Alianţei, precum şi în perspectiva obţinerii unor rezultate concrete la Summitul NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), ministrul Miruţă şi amiralul Dragone au subliniat necesitatea continuării implementării măsurilor de consolidare a posturii aliate de descurajare şi apărare", au transmis reprezentanţii MApN într-un comunicat de presă.

Totodată, oficialul român a evidenţiat priorităţile pentru reuniunea NATO de nivel înalt de la Ankara şi importanţa strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilităţii şi securităţii regiunii euroatlantice.

"România este pe deplin angajată în avansarea demersurilor dedicate asigurării securităţii şi stabilităţii în regiunea Mării Negre, în context Aliat, având în vedere necesitatea unei abordări coerente a tuturor măsurilor adoptate pe Flancul Estic al NATO, cu accent pe sprijinul privind capabilităţile de combatere a dronelor care pătrund în spaţiul aerian naţional", a subliniat ministrul interimar al Apărării Naţionale.

De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost reiterată importanţa implementării deciziilor majore adoptate la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, privind creşterea investiţiilor în apărare la 5% din PIB, dintre care 3,5% pentru domeniul apărării şi 1,5% pentru domenii conexe apărării, precum infrastructura şi rezilienţa.

Reprezentanţii MApN au menţionat că România alocă în jur de 38% din bugetul apărării pentru înzestrare, evidenţiindu-se drept un contributor important atât la consolidarea posturii aliate, cât şi la continuarea sprijinului pentru Ucraina.

În cadrul convorbirilor, oficialii au abordat şi contribuţia României la securitatea euro-atlantică, participarea militarilor români în misiuni şi operaţii NATO, precum şi sprijinul multidimensional acordat Ucrainei.

"România rămâne un aliat responsabil şi activ, profund angajat în consolidarea securităţii colective. Prezenţa preşedintelui Comitetului Militar al NATO la Bucureşti transmite un mesaj clar privind unitatea aliată, coeziunea şi importanţa strategică a Flancului Estic. În actualul context de securitate, cooperarea strânsă dintre aliaţi şi capacitatea noastră de a ne adapta rapid reprezintă elemente esenţiale pentru menţinerea stabilităţii regionale", a declarat şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

Denisa Vladislav

