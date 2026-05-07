Video Kelemen Hunor, la Cotroceni pentru discuţii cu Nicuşor Dan despre noul Guvern. Ce variante are şeful statului

La Cotroceni a ajuns în această dimineaţă liderul UDMR, Kelemen Hunor, care i-a prezentat preşedintelui varianta partidului pentru noua formulă de guvernare. La consultări ar putea ajunge în cursul zilei şi liderul PSD, Sorin Grindeanu. Ce ştim până acum este că negocierile sunt extrem de tensionate, în condiţiile în care partidele par a fi pe poziţii complet diferite.

de Marius Gîrlaşiu

la 07.05.2026 , 14:29
După discuția de ieri cu Dominic Fritz, surse politice spun că Nicușor Dan a discutat în această dimineață cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și că este foarte posibil ca, în cursul zilei de astăzi, să existe discuții separate atât cu Ilie Bolojan, cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sunt discuții informale, sunt negocieri în care șeful statului încearcă să afle de la fiecare lider de partid care este soluția propusă, pentru a înțelege apoi care ar fi soluția de compromis pentru ieșirea din această criză politică.

Ieri, Ilie Bolojan spunea clar că Partidul Național Liberal nu ar evita responsabilitatea guvernării, însă asta doar în cazul în care Partidul Social Democrat va recunoaște că nu are o soluție, pentru că, spune Ilie Bolojan, după ce PSD s-a aliat cu AUR și cu alte partide suveraniste pentru a dărâma guvernul pe care îl conduce, atunci PSD ar avea responsabilitatea de a propune un premier și de a propune o formulă de guvernare. Însă Ilie Bolojan susține că, dacă social-democrații vor recunoaște că nu au nicio variantă, atunci PNL ar fi gata să-și asume această responsabilitate de a guverna în continuare România, iar aici surse politice spun că Ilie Bolojan se referă la varianta unui guvern minoritar pe care liberalii să încerce să-l construiască alături de cei de la USR și UDMR, eventual cu sprijinul minorităților naționale. Însă, pentru ca acest scenariu să devină realitate, liberalii ar avea totuși nevoie de peste 50 de voturi de la partidele suveraniste, adică tocmai de la partidele care au votat la moțiunea de cenzură pentru căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu spune că, pentru PSD, varianta ideală ar fi refacerea unei coaliții pro-europene alături de PNL, USR și UDMR. Însă, spun surse politice, social-democrații nu exclud în acest moment nici varianta unui guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, într-o formulă de guvernare alături de cei de la UDMR.

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

