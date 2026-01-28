Program meciuri ultima etapă a grupei de Liga Campionilor. Interul lui Chivu, decisiv cu Dortmund în deplasare

Miercuri seara se joacă meciurile din ultima etapă a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar cum miza este uriaşă, toate cele 18 partide programate în această rundă se joacă de la aceeaşi oră, 22.00.

Principala atracţie, mai ales pentru români, se anunţă a fi confruntarea dintre Borussia Dortmund şi Internazionale Milano. Trupa antrenată de Cristian Chivu ocupă abia locul 14 în clasamentul cu 36 de echipe, astfel că Inter este obligată să câştige în Germania pentru a spera la o eventuală accedere între primele opt clasate şi, implicit, la o calificare directă în faza optimilor de finală.

Cum însă şi Borussia, locul 16, încă mai visează la o calificare directă în faza optimilor de finală, confruntarea din Germania se anunţă cât se poate de grea pentru trupa lui Chivu, mai ales în condiţiile în care Inter ar urma să aibă câteva absenţe importante precum Barella, Calhanoglu sau Dumfries.

Pe lângă Borussia Dortmund - Internazionale Milano, ultima etapă din Liga Campionilor programează şi alte meciuri tari, sau cel puţin interesante, precum Benfica Lisabona - Real Madrid, Napoli - Chelsea Londra sau Paris Saint Germain - Newcastle United, dar şi meciuri în care una dintre combatante porneşte drept favorită certă, precum Arsenal Londra - Kairat Almaty, Atletico Madrid - Bodo Glimt, FC Liverpool - Qarabag Agdam, Manchester City - Galatasaray Istanbul sau FC Barcelona - FC Copenhaga.

Program meciuri ultima etapă Liga Campionilor

22.00, Ajax Amsterdam - Olympiacos Pireu

22.00, Arsenal Londra - Kairat Almaty

22.00, Athletic Bilbao - Sporting Lisabona

22.00, Atletico Madrid - Bodo Glimt

22.00, FC Barcelona - FC Copenhaga

22.00, Bayer Leverkusen - Villarreal

22.00, Benfica Lisabona - Real Madrid

22.00, FC Bruges - Olympique Marseille

22.00, Borussia Dortmund - Internazionale Milano

22.00, Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

22.00, FC Liverpool - Qarabag Agdam

22.00, Manchester City - Galatasaray Istanbul

22.00, AS Monaco - Juventus Torino

22.00, Napoli - Chelsea Londra

22.00, FC Pafos - Slavia Praga

22.00, Paris Saint Germain - Newcastle United

22.00, PSV Eindhoven - Bayern Munchen

22.00, Royale Union SG - Atalanta Bergamo

Clasament Liga Campionilor: 1. Arsenal Londra - 21 puncte, 2. Bayern Munchen - 18 puncte, 3. Real Madrid - 15 puncte, 4. FC Liverpool - 15 puncte, 5. Tottenham Hotspur - 14 puncte, 6. Paris Saint Germain - 13 puncte, 7. Newcastle United - 13 puncte, 8. Chelsea Londra - 13 puncte, 9. FC Barcelona - 13 puncte, 10. Sporting Lisabona - 13 puncte, 11. Manchester City - 13 puncte, 12. Atletico Madrid - 13 puncte, 13. Atalanta Bergamo - 13 puncte, 14. Internazionale Milano - 12 puncte, 15. Juventus Torino - 12 puncte, 16. Borussia Dortmund - 11 puncte, 17. Galatasaray Istanbul - 10 puncte, 18. Qarabag Agdam - 10 puncte, 19. Olympique Marseille - 9 puncte, 20. Bayer Leverkusen - 9 puncte, 21. AS Monaco - 9 puncte, 22. PSV Eindhoven - 8 puncte, 23. Athletic Bilbao - 8 puncte, 24. Olympiacos Pireu - 8 puncte, 25. Napoli - 8 puncte, 26. FC Copenhaga - 8 puncte, 27. FC Bruges - 7 puncte, 28. Bodo Glimt - 6 puncte, 29. Benfica Lisabona - 6 puncte, 30. FC Pafos - 6 puncte, 31. Royale Union SG - 6 puncte, 32. Ajax Amsterdam - 6 puncte, 33. Eintracht Frankfurt - 4 puncte, 34. Slavia Praga - 3 puncte, 35. Villarreal - 1 punct, 36. Kairat Almaty - 1 punct.

Vă reamintim că echipele de pe primele opt locuri se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele situate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

