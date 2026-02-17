Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Programul meciurilor din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Interul lui Chivu, deplasare infernală

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 14:48
Interul lui Cristi Chivu luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor Interul lui Cristi Chivu luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor - Profimedia

Este o fază a competiţiei în care sunt implicate echipele care au încheiat grupa de Liga Campionilor pe locurile 9-24, iar printre echipele implicate se regăseşte şi Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, formaţie antrenată de românul Cristian Chivu.

Inter joacă miercuri, în prima manşă din play-off, şi are parte de o deplasare infernală, urmând să dea piept cu Bodo Glimt, pe terenul norvegienilor, în condiţii meteo nefavorabile.

Pe lângă Internazionale Milano, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor mai sunt implicate şi Newcastle United, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Juventus Torino, Real Madrid sau chiar Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri play-off Liga Campionilor 

Marţi, 17 februarie

19.45, Galatasaray Istanbul - Juventus Torino

22.00, Benfica Lisabona - Real Madrid 

22.00, Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

22.00, AS Monaco - Paris Saint Germain 

Miercuri, 18 februarie 

19.45, Qarabag Agdam - Newcastle United

22.00, Bodo Glimt - Internazionale Milano 

22.00, FC Bruges - Atletico Madrid

22.00, Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen 

Meciurile din manşa a doua se joacă pe 24 şi 25 februarie.

În faza optimilor de finală sunt deja calificate primele opt clasate din grupă, FC Barcelona, Chelsea Londra, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Sporting Lisabona, Manchester City, Arsenal Londra şi Bayern Munchen.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

program meciuri liga campionilor cristi chivu internazionale milano
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Sport » Programul meciurilor din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Interul lui Chivu, deplasare infernală