Programul meciurilor din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Interul lui Chivu, deplasare infernală
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.
Este o fază a competiţiei în care sunt implicate echipele care au încheiat grupa de Liga Campionilor pe locurile 9-24, iar printre echipele implicate se regăseşte şi Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, formaţie antrenată de românul Cristian Chivu.
Inter joacă miercuri, în prima manşă din play-off, şi are parte de o deplasare infernală, urmând să dea piept cu Bodo Glimt, pe terenul norvegienilor, în condiţii meteo nefavorabile.
Pe lângă Internazionale Milano, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor mai sunt implicate şi Newcastle United, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Juventus Torino, Real Madrid sau chiar Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre.
Program meciuri play-off Liga Campionilor
Marţi, 17 februarie
19.45, Galatasaray Istanbul - Juventus Torino
22.00, Benfica Lisabona - Real Madrid
22.00, Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
22.00, AS Monaco - Paris Saint Germain
Miercuri, 18 februarie
19.45, Qarabag Agdam - Newcastle United
22.00, Bodo Glimt - Internazionale Milano
22.00, FC Bruges - Atletico Madrid
22.00, Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen
Meciurile din manşa a doua se joacă pe 24 şi 25 februarie.
În faza optimilor de finală sunt deja calificate primele opt clasate din grupă, FC Barcelona, Chelsea Londra, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Sporting Lisabona, Manchester City, Arsenal Londra şi Bayern Munchen.
