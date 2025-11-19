Antena Meniu Search
Programul MP din Las Vegas. Cursa e duminică, ora 06:00, LIVE pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

Aventura din Formula 1 intră în "linie dreaptă", iar antepenultima cursă din acest sezon urmează să se desfășoare în Las Vegas. Toată atenția va fi îndreptată către lupta pentru titlu în care sunt angrenați Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen.

de Redactia Observator

la 19.11.2025 , 18:13
Cursa de duminică va fi transmisă de la ora 06:00 în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY. De asemenea, întreg evenimentul va fi acoperit în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa de duminică de la 06:00

Cu doar trei etape înainte de final, primii trei piloți din clasamentul general sunt separați de doar 49 de puncte, echivalentul aproximativ a două victorii de Grand Prix.

Liderul este Lando Norris, câștigătorul celui mai recent Mare Premiu care a avut loc, respectiv cel din Brazilia. Britanicul a profitat din plin de circuitul de la Interlagos, pentru că a reușit să se impună inclusiv în cursa de sprint.

La Las Vegas, anul trecut, Max Verstappen și-a adjudecat al patrulea titlu mondial la piloți. În ceea ce-l privește pe Norris, el nu va reuși să facă acest lucru nici dacă va avea parte de cel mai profitabil scenariu, și anume să câștige el, iar Piastri și Verstappen să nu puncteze deloc.

Programul de la Las Vegas

Vineri, 21 noiembrie

  • Prima sesiune de antrenamente: 02:30 – 03:30
  • A doua sesiune de antrenamente: 06:00 – 07:00

Sâmbătă, 22 noiembrie

  • A treia sesiune de antrenamente: 02:30 – 03:30
  • Calificări: 06:00 – 07:00

Duminică, 23 noiembrie

  • Cursa: 06:00
