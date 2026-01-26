Daily Mail: Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat. După 12 ani, fostul pilot este în scaun cu rotile

După ani de tăcere şi zvonuri cu privire la starea fostului pilot de curse, presa britanică a aflat că starea lui Michael Schumacher, care îşi petrece mare parte a timpului în vila sa din Mallorca, a cunoscut o uşoară ameliorare. Schumacher a suferit un accident la schi pe o pârtie din Alpii francezi în anul 2013, iar de atunci s-au propagat mai multe zvonuri referitoare la starea lui. Daily Mail a făcut puţină lumină în ceea ce priveşte speculaţiile care circulă de ani de zile în presă.

În urma discuțiilor cu mai multe surse, Daily Mail a dezvăluit că legendarul campion de Formula 1, care a suferit leziuni cerebrale grave după ce s-a lovit la cap într-un accident de schi în stațiunea Meribel din Alpii francezi, în urmă cu mai bine de 12 ani, nu este imobilizat la pat.

În vârstă de 57 de ani, Michael Schumacher nu poate merge. El este plimbat în scaun cu rotile prin vila din Mallorca de către asistenți medicali și terapeuți, care fac parte dintr-o echipă de îngrijire permanentă ce costă zeci de mii de euro pe săptămână.

Schumacher, un om discret în ciuda faimei

Articolul continuă după reclamă

Schumacher, care s-a căsătorit cu soția sa Corinna, în 1995, a fost întotdeauna un om discret, orientat spre familie, în ciuda faimei sale uriașe de pe pista de Formula 1. A câștigat 91 de curse, 68 de pole position-uri și 155 de podiumuri, devenind, potrivit unor surse, primul sportiv miliardar din lume în perioada sa de glorie la Ferrari.

Lewis Hamilton a egalat între timp cele șapte titluri ale germanului și a câștigat mai multe curse (105), dar Schumacher rămâne autorul a celor mai rapide 77 tururi, record neatins nici acum, la 14 ani de la retragerea sa din competiții.

Fostul pilot de curse, ferit de ochii publicului încă din 2013

În afară de un cerc foarte restrâns de familie și prieteni apropiați, nimeni nu l-a mai văzut pe Schumacher de la accidentul din 29 decembrie 2013. Nicio fotografie nu a apărut public, în ciuda tentativelor frauduloase ale unor foști angajați, ulterior condamnați, care au încercat să vândă imagini pe dark web.

Unele rapoarte sugerau că ar fi participat la nunta fiicei sale, Gina, campioană la echitație, cu Iain Bethke, în 2024, chiar la aceeași vilă "Yasmin" din Mallorca, cumpărată de Corinna de la președintele Real Madrid, Florentino Perez, în 2017. Totuși, se pare că Schumacher nu a fost prezent la nuntă.

Cum îşi petrece Schumacher mare parte din timp

Deși familia petrece adesea timp în Mallorca, reședința lor principală rămâne casa de 50 de milioane de lire din Gland, Elveția, un orășel cu 13.000 de locuitori pe malul Lacului Geneva.

Doar trei sau patru persoane din afara familiei sunt primite în vizită în cele două reședințe. Unul dintre ei este Jean Todt, fostul director al echipei Ferrari, care îl consideră pe Michael "un fiu adoptiv". Cei doi obișnuiesc să urmărească împreună cursele de Formula 1. Totuși, Todt nu oferă detalii despre starea fostului său pilot, spunând doar că "luptă în continuare".

Se vorbește, de ani de zile, că Schumacher ar suferi de sindromul "Locked-in", o stare neurologică în care pacientul este perfect conștient, dar nu se poate mișca sau comunica decât, eventual, prin clipit. Însă sursele citate de Daily Mail susțin că realitatea este și mai dură.

"Nu poți fi sigur că înțelege tot ce se întâmplă, pentru că nu poate comunica", a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană apropiată familiei. "Se crede că înțelege unele lucruri din jurul lui, dar probabil nu pe toate".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰