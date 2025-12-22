INFOGRAFIE. Schimbări majore în Formula 1. Cum vor arăta noile monoposturi

Modificări sportive

Șoferii de Formula 1 vor avea acces la noi metode prin care să încerce depășiri ori, dimpotrivă, să își păstreze locul în pluton (sau în fruntea lui).

Va fi introdus Overtake Mode, care le va permite celor care se află la o secundă în spatele adversarilor să încerce o depășire cu mai multă putere, din motorul electric.

De asemenea, o să fie folosit Boost Mode, prin care șoferii vor putea să "atace" sau să "se apere", combinând puterea normală a motorului și a bateriei.

Totodată, F1 anunță Recharge Mode, prin care șoferii vor putea să își reîncarce bateria. Totuși, vor fi limite de reîncărcare pe fiecare circuit.

Practic, odată cu toate aceste schimbări, abilitățile șoferului vor fi puse în valoare mai mult ca niciodată. Toate aceste "trucuri" vor sta la mâna lor și depinde de ei când aleg să le folosească, cu o șansă la a răsturna clasamentul sau... fără rezultatul scontat.