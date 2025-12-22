Galerie foto INFOGRAFIE. Schimbări majore în Formula 1. Cum vor arăta monoposturile şi explicaţiile comentatorilor Antena 1
Formula 1 debutează în 2026 cu schimbări majore - cele mai mari din istoria competiției. Șasiurile vor fi mai mici, motoarele adaptate, iar depășirile vor fi făcute cu "ajutoare" noi. Un lucru nu se schimbă: Grand Prix-urile se vor vedea, în continuare, pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPlay.
Oficialii Federației Internaționale de Automobilism (FIA) promit schimbări menite să zdruncine din temelii competiția de Formula 1. "Vor aduce noi emoții și, în același timp, vor oferi publicului curse extraordinare", transmit aceștia.
Schimbările pot fi clasificate pe trei paliere mari: de șasiu, de motor și sportive.
Motor
Din 2026, mașinile vor merge exclusiv cu biocombustibil. Mai exact partea de motor cu combustie - pentru că vorbim, de anul viitor, de o împărțire 50/50 între cel clasic și cel electric.
Modificări sportive
Șoferii de Formula 1 vor avea acces la noi metode prin care să încerce depășiri ori, dimpotrivă, să își păstreze locul în pluton (sau în fruntea lui).
Va fi introdus Overtake Mode, care le va permite celor care se află la o secundă în spatele adversarilor să încerce o depășire cu mai multă putere, din motorul electric.
De asemenea, o să fie folosit Boost Mode, prin care șoferii vor putea să "atace" sau să "se apere", combinând puterea normală a motorului și a bateriei.
Totodată, F1 anunță Recharge Mode, prin care șoferii vor putea să își reîncarce bateria. Totuși, vor fi limite de reîncărcare pe fiecare circuit.
Practic, odată cu toate aceste schimbări, abilitățile șoferului vor fi puse în valoare mai mult ca niciodată. Toate aceste "trucuri" vor sta la mâna lor și depinde de ei când aleg să le folosească, cu o șansă la a răsturna clasamentul sau... fără rezultatul scontat.
Șasiu
Vor fi mai mici și mai ușoare. Vorbim de o scădere de 30 de kilograme, în vreme ce pneurile și podeaua vor fi mai înguste. De asemenea, monoposturile vor fi mai scurte cu 30 de centimetri. Mai mult, vor dispărea canalele Venturi, iar podeaua va fi plată.
Aripile față-spate se vor plia ori ridica după cum dorește pilotul - pentru a căpăta un plus de aerodinamică în linie dreaptă sau pentru ca monoposturile să fie mai manevrabile în curbe.
Revoluția din Formula 1 a fost explicată, pe larg, de comentatorii Antal Putinică și Cătălin Ghigea, în video-ul atașat articolului.
