Reacţia antrenorului lui Lens, după ce echipa sa a fost surclasată de Como în Liga Campionilor: "Umilinţă"

Miercuri seara, echipa italiană Como a obţinut cea mai mare victorie din istoria modernă a Ligii Campionilor la fotbal, trupa lui Cesc Fabregas impunându-se, scor 9-1, pe terenul francezilor de la Racing Club Lens.

La finalul eşecului istoric înregistrat de echipa sa, Yannick Cahuzac, antrenorul lui Lens, a oferit o primă reacţie: "A fost un scor zdrobitor, am eşuat lamentabil. Singurul cuvânt care îmi vine în minte este umilinţă. Va trebui să ne spunem lucrurile faţă în faţă şi să ne regăsim puţin din mândria noastră".

Tehnicianul de 41 de ani, aflat la primul mandat de antrenor principal, a recunoscut că "o asemenea înfrângere, din păcate, face parte din carieră. Depinde de noi să avem puţină demnitate şi mândrie şi să ne revenim".

Declaraţiile lui Cahuzac au fost susţinute de cele ale fundaşului Ruben Aguilar, care a transmis că "am lăsat mult prea mult spaţiu în faţa unor astfel de jucători. Aveam un plan de joc, nu l-am respectat şi am fost călcaţi în picioare".