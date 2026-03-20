Rezultate Conference League: Duel românesc în sferturile de finală

Joi seara s-au jucat meciurile din manşa a doua a optimilor de finală din Conference League, iar AEK Atena, echipa mijlocaşului român Răzvan Marin, şi Rayo Vallecano, echipa fundaşului român Andrei Raţiu, şi-au asigurat biletele pentru sferturi.

Învingătoare în tur, cu 4-0, pe terenul celor de la NK Celje, AEK Atena a cedat surprinzător, 0-2, în returul de pe teren propriu, dar chiar şi aşa merge în sferturile de finală. Răzvan Marin a fost integralist la greci şi a fost unul dintre cei mai activi jucători ai gazdelor.

AEK Atena dă piept, în faza sferturilor de finală, cu Rayo Vallecano, formaţia lui Andrei Raţiu, astfel că vom avea parte de un duel românesc. Culmea este că Rayo Vallecano s-a calificat în sferturi după un scenariu asemănător cu cel în care a fost implicată AEK Atena. Rayo a câştigat în tur, 3-1, pe terenul celor de la Samsunspor, dar a cedat apoi, pe teren propriu, 0-1. Andrei Raţiu a fost integralist în returul dintre Rayo Vallecano şi Samsunspor.

În sferturile de finală din Conference League s-au mai calificat Şahtior Doneţk (1-2 şi 3-1 cu Lech Poznan), AZ Alkmaar (2-1 şi 4-0 cu Sparta Praga), Crystal Palace (0-0 şi 2-1, după prelungiri, cu AEK Larnaca), Fiorentina (2-1 şi 2-1 cu Rakow), FSV Mainz (2-0 şi 0-0 cu Sigma Olomouc) şi Strasbourg (1-1 şi 2-1 cu NK Rijeka).

Articolul continuă după reclamă

În sferturi, pe 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul, se joacă meciurile Şahtior Doneţk - AZ Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Rayo Vallecano - AEK Atena şi FSV Mainz - Strasbourg.

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰