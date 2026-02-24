Clasament Superliga de fotbal, după 28 de etape: Bătălie mare pentru play-off 

Luni seara s-au disputat ultimele meciuri din etapa a 28-a a Superligii de fotbal, iar bătălia pentru accederea în play-off este mai aprigă decât oricând.

FCSB a făcut scor cu Metaloglobus şi încă mai speră la calificarea în play-off-ul Superligii - Profimedia

Mai întâi, Csikszereda Miercurea Ciuc a câştigat, scor 2-1, confruntarea cu AFC Hermannstadt, duel extrem de important în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Apoi, FCSB a făcut instrucţie cu Metaloglobus Bucureşti. Campioana s-a impus cu 4-1 şi se menţine în lupta pentru calificarea în play-off.

În celelalte meciuri din etapa a 28-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Oţelul Galaţi - UTA Arad 2-2, FC Botoşani - Universitatea Cluj 1-3, CFR Cluj - Petrolul Ploieşti 2-1, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 2-1, FC Argeş - Farul Constanţa 1-0, Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-3.

Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 28 16 8 4 50-25 56

2 DINAMO 28 14 10 4 42-25 52

3 RAPID 28 15 7 6 44-28 52

4 UNIV. CLUJ 28 14 6 8 41-26 48

5 CFR CLUJ 28 13 8 7 45-39 47

6 FC ARGEŞ 28 14 4 10 36-28 46

7 FCSB 28 12 7 9 43-35 43

8 FC BOTOŞANI 28 11 9 8 36-25 42

9 UTA ARAD 28 11 9 8 35-38 42

10 OŢELUL 28 11 8 9 39-26 41

11 FARUL 28 10 7 11 38-34 37

12 PETROLUL 28 6 10 12 22-30 28

13 CSIKSZEREDA 28 7 7 14 28-57 28

14 SLOBOZIA 28 7 3 18 26-44 24

15 HERMANNSTADT 28 3 8 17 24-49 17

16 METALOGLOBUS 28 2 5 21 22-62 11

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, bătălia pentru ultimele locuri ce asigură accederea în play-off continuă să fie foarte mare, astfel că partide precum Dinamo Bucureşti - FC Argeş, Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi, UTA Arad - FCSB, FCSB - Universitatea Cluj, CFR Cluj - Dinamo Bucureşti sau FC Argeş - Unirea Slobozia, programate în ultimele două etape, se anunţă a fi extrem de importante.

