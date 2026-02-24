Antena Meniu Search
Clasament Superliga de fotbal, după 28 de etape: Bătălie mare pentru play-off 

Luni seara s-au disputat ultimele meciuri din etapa a 28-a a Superligii de fotbal, iar bătălia pentru accederea în play-off este mai aprigă decât oricând.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 13:53
Mai întâi, Csikszereda Miercurea Ciuc a câştigat, scor 2-1, confruntarea cu AFC Hermannstadt, duel extrem de important în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Apoi, FCSB a făcut instrucţie cu Metaloglobus Bucureşti. Campioana s-a impus cu 4-1 şi se menţine în lupta pentru calificarea în play-off.

În celelalte meciuri din etapa a 28-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Oţelul Galaţi - UTA Arad 2-2, FC Botoşani - Universitatea Cluj 1-3, CFR Cluj - Petrolul Ploieşti 2-1, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 2-1, FC Argeş - Farul Constanţa 1-0, Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-3.

Clasament Superliga 

1    UNIV. CRAIOVA    28    16    8    4    50-25    56

2    DINAMO             28    14    10    4    42-25    52

3    RAPID            28    15    7    6    44-28    52

4    UNIV. CLUJ        28    14    6    8    41-26    48

5    CFR CLUJ        28    13    8    7    45-39    47

6    FC ARGEŞ        28    14    4    10    36-28    46

7    FCSB            28    12    7    9    43-35    43

8    FC BOTOŞANI        28    11    9    8    36-25    42

9    UTA ARAD        28    11    9    8    35-38    42

10    OŢELUL             28    11    8    9    39-26    41

11    FARUL             28    10    7    11    38-34    37

12    PETROLUL        28    6    10    12    22-30    28

13    CSIKSZEREDA     28    7    7    14    28-57    28

14    SLOBOZIA        28    7    3    18    26-44    24

15    HERMANNSTADT    28    3    8    17    24-49    17

16    METALOGLOBUS     28    2    5    21    22-62    11

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, bătălia pentru ultimele locuri ce asigură accederea în play-off continuă să fie foarte mare, astfel că partide precum Dinamo Bucureşti - FC Argeş, Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi, UTA Arad - FCSB, FCSB - Universitatea Cluj, CFR Cluj - Dinamo Bucureşti sau FC Argeş - Unirea Slobozia, programate în ultimele două etape, se anunţă a fi extrem de importante.

Redactia Observator
