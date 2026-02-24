Cupa Mondială 2026. Lot Ghana: Antoine Semenyo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Antoine Semenyo, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Ghanei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Ghanei, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Ghanei a fost repartizată în Grupa L la Campionatul Mondial, alături de Anglia, Croaţia şi Panama şi intră în competiţie pe 18 iunie, de la 02.00, ora României, când dă piept cu Panama, pe Toronto Stadium.

Pentru Ghana urmează meciurile cu Anglia, 23 iunie, ora 23.00, Boston Stadium, şi cu Croaţia, 28 iunie, ora 00.00, Philadelphia Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Ghana la Cupa Mondială 2026:

18 iunie, ora 02.00, Ghana - Panama

23 iunie, ora 23.00, Anglia - Ghana

28 iunie, ora 00.00, Croaţia - Ghana

Cum s-a calificat Ghana la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Ghanei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat clar o grupă cu Madagascar, Mali, Comoros, Republica Centr-Africană şi Ciad. Ghana a înregistrat opt victorii, un egal şi o înfrângere, a avut golaveraj 23-6 şi a încheiat grupa cu şase puncte avans faţă de principala urmăritoare, Madagascar.

Ghana a făcut 1-0 şi 3-0 cu Madagascar, 1-0 şi 2-1 cu Mali, 1-0 şi 0-1 cu Comoros, 4-3 şi 5-0 cu Republica Centr-Africană şi 5-0 şi 1-1 cu Ciad.

Lot Ghana

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Otto Addo să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang, Benjamin Asare, Jojo Wollacott.

Fundaşi - Alidu Seidu, Caleb Yirenkyi, Jonas Adjetey, Mohammed Salisu, Derrick Köhn, Kojo Peprah Oppong, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Ebenezer Annan, Alexander Djiku, Tariq Lamptey, Razak Simpson, Stephan Ambrosius, Kamaradini Mamudu, Aaron Essel, Kingsley Schindler.

Mijlocaşi - Kelvin Nkrumah, Kwasi Sibo, Christopher Bonsu Baah, Abu Francis, Kamaldeen Sulemana, Prince Kwabena Adu, Prince Owusu, Thomas Partey, Mohammed Kudus, Elisha Owusu, Salis Abdul Samed, Ibrahim Sulemana, Ibrahim Osman, Majeed Ashimeru, Lawrence Agyekum.

Atacanţi - Prince Osei Owusu, Brandon Thomas-Asante, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Abdul Fatawu, Joseph Paintsil, Iñaki Williams, Jerry Afriyie, Felix Afena-Gyan, Kwame Opoku, Mohammed Fuseini, Aziz Issah, Ernest Nuamah.

Top jucători Ghana: Antoine Semenyo este vedeta echipei

Atacantul Antoine Semenyo, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Ghanei. Fotbalistul de 26 de ani este cotat la 65 de milioane de euro. Alături de Semenyo, din naţionala Ghanei strălucesc fotbalişti precum Mohammed Kudus, de la Tottenham Hotspur, cotat la 55 de milioane de euro, Abdul Fatawu, de la Leicester City, cotat la 20 de milioane de euro, Kamaldeen Sulemana, de la Atalanta Bergamo, cotat la 18 milioane de euro, şi Brandon Thomas-Asante, de la Coventry City, cotat la 12 milioane de euro.

Antoine Semenyo a fost cumpărat de curând de Manchester City, de la Bournemouth, şi a avut un impact imediat, marcând cinci goluri în nouă meciuri pentru "cetăţeni". Semenyo se mai poate lăuda cu 21 de goluri înscrise în 125 de meciuri jucate pentru Bristol City, şapte meciuri jucate pentru Sunderland, 32 de goluri în 110 meciuri jucate pentru Bournemouth şi trei goluri în 32 de selecţii la naţionala Ghanei.

Otto Addo este antrenorul Ghanei

Naţionala de fotbal a Ghanei este condusă, din 2024, de Otto Addo, un tehnician în vârstă de 50 de ani. Addo a scris istorie în Bundesliga, jucând pentru echipe precum Borussia Dortmund, Hannover 96, Mainz sau Hamburger SV. Ca antrenor, Addo nu a activat foarte mult. Este la doar al doilea contract, după ce a mai avut unul tot ca selecţioner al Ghanei, pentru o scurtă perioadă de timp, în 2022.

Addo a fost campion al Germaniei, finalist al Cupei UEFA şi finalist al Cupei Ligii Germaniei, cu Borussia Dortmund.

Palmaresul Ghanei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Ghanei participă doar pentru a 5-a oară la un turneu final de Campionat Mondial, iar toate participările au venit din 2010 şi până în prezent. Practic, în ultimele două decenii, Ghana a ratat participarea la Mondialul din 2018, din Rusia. Ghana se poate lăuda cu un sfert de finală bifat la Cupa Mondială din 2010, din Africa de Sud.

În Qatar, în 2022, Ghana nu a trecut de prima fază a competiţiei, ocupând ultimul loc într-o grupă cu Portugalia (2-3), Coreea de Sud (3-2) şi Uruguay (0-2).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰