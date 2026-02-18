Antena Meniu Search
Rezultate Liga Campionilor, play-off pentru optimi. Galatasaray, victorie mare cu Juventus Torino 

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar una dintre performerele serii a fost echipa turcă Galatasaray Istanbul.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 08:56
Galata a făcut un pas mare către calificarea în optimi după ce a revenit de la 1-2 şi s-a impus cu un neverosimil 5-2 în confruntarea cu echipa italiană Juventus Torino.

Galata a deschis scorul prin Gabriel Sara, în minutul 15, dar Juventus a întors imediat rezultatul, graţie unei duble semnate Koopmeiners. Turcii au egalat imediat după pauză, prin Noa Lang, şi au preluat conducerea în minutul 60, graţie unui gol marcat de fundaşul columbian Davinson Sanchez.

Soarta meciului şi poate şi a calificării s-a decis în minutul 67, când Cabal, de la oaspeţi, a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene, deşi intrase pe teren abia la pauză, în locul lui Cambiaso.

Articolul continuă după reclamă

Cu om în plus pe teren, Galatasaray Istanbul a fost de neoprit. A mai marcat de două ori, prin Noa Lang şi Boey, şi a obţinut una dintre cele mai importante victorii din istoria clubului.

Alături de Galatasaray Istanbul au mai făcut un pas mare către optimi şi echipe precum Real Madrid, 1-0 în deplasare cu Benfica Lisabona, Paris Saint Germain, 3-2 în deplasare cu AS Monaco, şi Borussia Dortmund, 2-0 acasă cu Atalanta Bergamo.

Meciurile din manşa a doua se joacă miercuri, 25 februarie.

Până atunci, însă, se joacă, pe 18 şi 24 februarie, meciurile din dublele Qarabag Agdam - Newcastle United, Bodo Glimt - Internazionale Milano, FC Bruges - Atletico Madrid şi Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen.

FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal Londra, Chelsea Londra, Manchester City, FC Barcelona, Bayern Munchen şi Sporting Lisabona sunt calificate deja în faza optimilor de finală.

