Cupa Mondială 2026. Lot Panama: Michael Murillo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

Michael Murillo, de la Beşiktaş Istanbul, este vedeta naţionalei de fotbal a statului Panama - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Panamei, formaţie ce reprezintă zona CONCACAF la turneul final.

Naţionala de fotbal a Panamei a fost repartizată în Grupa L la Campionatul Mondial, alături de Anglia, Croaţia şi Ghana şi intră în competiţie pe 18 iunie, de la 02.00, ora României, când dă piept cu Ghana, pe Toronto Stadium.

Pentru Panama urmează meciurile cu Croaţia, 24 iunie, ora 02.00, Toronto Stadium, şi cu Anglia, 28 iunie, ora 00.00, New York/New Jersey Stadium.

Program meciuri Panama la Cupa Mondială 2026:

18 iunie, ora 02.00, Ghana - Panama

24 iunie, ora 02.00, Panama - Croaţia

28 iunie, ora 00.00, Panama - Anglia

Cum s-a calificat Panama la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Panamei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a jucat 10 meciuri în preliminariile din zona CONCACAF, obţinând şapte victorii şi trei egaluri. Mai întâi, Panama a câştigat, cu victorii pe linie, o grupă cu Nicaragua (3-0 acasă), Guyana (2-0 acasă), Montserrat (3-1 în deplasare) şi Belize (2-0 în deplasare).

Apoi, Panama a câştigat fără mari emoţii o grupă cu Surinam (1-1 şi 0-0), Guatemala (1-1 şi 3-2) şi El Salvador (3-0 şi 1-0).

Lot Panama

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Thomas Christiansen să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Eddie Roberts, John Gunn, Ian Flores, Marcos De León, Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Samudio.

Fundaşi - Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Omar Córdoba, Kevin Galván, Luis Asprilla, Orman Davis, Javier Rivera, Daniel Aparicio, Ariel Arroyo, Aimar Sánchez, Juan Carlos Hall, Eric Davis, Fidel Escobar, Andrés Andrade, César Blackman, Carlos Harvey, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña, Iván Anderson, Michael Murillo, José Córdoba, Harold Cummings, Roderick Miller, Eduardo Anderson, Omar Valencia, Gabriel Brown, Érick Díaz, Martín Krug, Aimar Modelo, Antony Herbert.

Mijlocaşi - Jovani Welch, José Murillo, Kahiser Lenis, Ricardo Phillips, Giovany Herbert, Ángel Caicedo, Abdul Knight, Héctor Hurtado, Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Adalberto Carrasquilla, José Rodríguez, Cristian Martínez, Ismael Díaz, Omar Browne, Azarias Londoño, Edward Cedeño, Yoel Bárcenas, César Yanis, Víctor Griffith, Janpol Morales, Abdiel Ayarza, Freddy Góndola, Martín Morán, Jorge Serrano, Marlon Ávila, Osvaldo Lay, Anel Ryce, Moisés Véliz.

Atacanţi - Gustavo Herrera, Kadir Barría, Saed Díaz, José Fajardo, Cecilio Waterman, Tomás Rodríguez, Everardo Rose, Eduardo Guerrero, Alfredo Stephens, Víctor Medina, Romeesh Ivey, Rafael Mosquera, Ansony Frías.

Top jucători Panama: Michael Murillo este vedeta echipei

Michael Murillo, fundaşul dreapta de la Beşiktaş Istanbul, este vedeta naţionalei de fotbal a statului Panama. Jucătorul de 30 de ani este cotat la 10 milioane de euro. Alături de Murillo, din lotul Panama se mai remarcă fotbalişti precum Jose Cordoba, de la Norwich City, cotat la 4,5 milioane de euro, Adalberto Carrasquilla, de la UNAM Pumas, cotat la 3,5 milioane de euro, Eduardo Guerrero, de la Dinamo Kiev, cotat la 3 milioane de euro, şi Cesar Blackman, de la Slovan Bratislava, cotat la 2,5 milioane de euro.

Michael Murillo a crescut, practic, la New York Red Bulls (80 de meciuri şi 4 goluri), înainte de a face pasul către Europa şi a bifa echipe precum Anderlecht Bruxelles (134 de meciuri şi 14 goluri), Olympique Marseille (82 meciuri şi şase goluri) sau Beşiktaş Istanbul, formaţie unde a ajuns de curând şi pentru care a bifat trei partide. De asemenea, Murillo a marcat şi nouă goluri în 90 de selecţii la echipa naţională. Murillo a jucat finala Cupei Belgiei, cu Anderlecht Bruxelles, în 2022, şi a fost vicecampion CONCACAF cu naţionala de tineret a Panamei, în 2015.

Thomas Christiansen este antrenorul Panamei

Naţionala de fotbal a Panamei este condusă, din 2020, de danezul Thomas Christiansen, un tehnician în vârstă de aproape 53 de ani. Christiansen a activat la cluburi precum Brondby, FC Barcelona, Sporting Gijon, Osasuna, Racing Santander, Oviedo, Villarreal, Panionios, VFL Bochum sau Hannover 96. Profitând că mama lui este spaniolă, Christiansen a marcat un gol în două selecţii la naţionala Spaniei. Ca antrenor, danezul a pregătit echipe precum AEK Larnaca, Apoel Nicosia, Leeds United sau Royale Union Saint-Gilloise, înainte de a prelua naţionala Panamei.

Ca jucător, Christiansen a câştigat Supercupa Europei, cu FC Barcelona, a obţinut bronzul la Campionatul European de tineret din 1994, cu naţionala Spaniei, şi a fost golgeterul campionatului Germaniei, în sezonul 2002-2003, la egalitate cu brazilianul Giovane Elber. Ca antrenor, danezul a fost campion al Ciprului, cu APOEL Nicosia, şi vicecampion CONCACAF Gold Cup şi CONCACAF Nations League, cu naţionala Panamei.

Palmaresul Panamei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Panamei participă doar pentru a doua oară la un turneu final de Campionat Mondial.

Panama a mai jucat la Mondialul din 2018, din Rusia, când, practic, a terminat competiţia pe ultimul loc. Atunci, Panama a pierdut cu Belgia (0-3), Anglia (1-6) şi Tunisia (1-2).

