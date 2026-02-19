Rezultate Liga Campionilor: S-au marcat 19 goluri în cele patru meciuri de miercuri seara 

Miercuri seara s-au jucat ultimele patru meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, partide în care s-au marcat nu mai puţin de 19 goluri, ceea ce înseamnă o medie de aproape cinci goluri pe meci.

Anthony Gordon, de la Newcastle United, a marcat patru goluri într-un meci de Liga Campionilor - Profimedia

De departe performera serii a fost echipa engleză Newcastle United, formaţie care a făcut o adevărată demonstraţie de forţă pe terenul celor de la Qarabag Agdam.

A fost 6-1, la capătul unui meci în care Anthony Gordon, atacantul lui Newcastle United, a intrat în clubul select al fotbaliştilor care reuşesc cel puţin patru goluri într-un meci de Liga Campionilor. Thiaw şi Murphy au mai înscris pentru englezi, în timp ce Cafarquliyev a înscris golul de onoare al lui Qarabag Agdam.

Cel mai electrizant meci al serii s-a jucat, însă, în Belgia, unde FC Bruges şi Atletico Madrid au încheiat la egalitate, 3-3. Atletico a condus cu 2-0 la pauză, goluri Alvarez şi Lookman, însă Bruges a egalat imediat după pauză, prin reuşitele lui Onyedika şi Tresoldi. Spaniolii au mai preluat o dată conducerea, după autogolul lui Ordonez, dar Bruges a avut ultimul cuvânt de spus, belgienii reuşind să egaleze din nou, prin Tzolis, în minutul 89.

Articolul continuă după reclamă

În celelalte două meciuri de miercuri seara, Bodo Glimt s-a impus, scor 3-1, în confruntarea cu Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, în timp ce Bayer Leverkusen s-a impus, scor 2-0, pe terenul formaţiei Olympiacos Pireu.

Marţi seara s-au jucat meciurile: Galatasaray Istanbul - Juventus Torino 5-2, Benfica Lisabona - Real Madrid 0-1, Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2-0, AS Monaco - Paris Saint Germain 2-3.

Meciurile din manşa a doua sunt programate a avea loc în perioada 24-25 februarie.

FC Barcelona, Bayern Munchen, Sporting Lisabona, Chelsea Londra, Arsenal Londra, FC Liverpool, Manchester City şi Tottenham Hotspur sunt echipele deja calificate în faza optimilor de finală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰