Rezultate şi clasament Liga Campionilor: Benfica lui Mourinho merge în play-off cu un gol marcat de portar

Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din faza grupei Ligii Campionilor la fotbal, iar etapa a fost una plină de suspans, totul culminând cu deznodământul dramatic de la super duelul Benfica Lisabona - Real Madrid 4-2.

Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul prin care Benfica lui Mourinho s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor - Profimedia

Benfica avea 3-2 şi doi oameni în plus, în minutul 90 al confruntării de pe Estadio da Luz, dar portughezii şi-au dat seama că ar mai avea nevoie de un gol pentru a se califica în play-off-ul pentru optimi, astfel că au forţat în ultimele secvenţe ale disputei inclusiv cu portarul ucrainean Anatoliy Trubin.

Culmea, la chiar ultima fază a meciului, Trubin a urcat în careul advers şi a marcat golul calificării cu o superbă lovitură cu capul, spre bucuria imensă a legendarului Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica Lisabona.

Prin golul marcat de Trubin, Benfica o elimină, practic, pe Olympique Marseille, care a pierdut pe terenul lui FC Bruges, 0-3, şi prinde in extremis locul 24 al grupei, ultimul care asigură accederea în faza play-off-ului pentru optimi.

Interesant este că, prin golul încasat de la Trubin, Real Madrid ratează calificarea directă în optimi şi este obligată să joace încă două meciuri pentru a putea spera la o calificare între cele mai bune 16 echipe din competiţie. Iar, conform configuraţiei clasamentului final al grupei, Real Madrid ar putea dă piept, în play-off, chiar cu Benfica Lisabona, viitoarea adversară a spaniolilor urmând a fi decisă vineri, la tragerea la sorţi, între Benfica şi Bodo Glimt. Iar în mod normal, în prima manşă din optimi Real Madrid ar putea evolua fără cei doi jucători eliminaţi în ultima etapă, la Lisabona, Raul Ascencio şi Rodrygo.

Nu mai puţin de cinci dintre cele opt echipe calificate direct în faza optimilor de finală provin din Premier League, campionatul de fotbal al Angliei, acestea fiind Arsenal Londra, FC Liverpool, Manchester City, Chelsea Londra şi Tottenham Hotspur. Alături de ele, în optimi s-au mai calificat direct şi Bayern Munchen şi FC Barcelona, dar şi revelaţia Sporting Lisabona.

Dintre românii implicaţi în competiţie trebuie precizat că Internazionale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, merge în play-off, în ciuda victoriei obţinute miercuri seara, 2-0 pe terenul celor de la Borussia Dortmund, iar ciprioţii de la FC Pafos părăsesc cupele europene, deşi au surclasat-o pe Slavia Praga, în ultima etapă, 4-1, la capătul unui meci în care mijlocaşul român Vlad Dragomir a fost titular, a deschis scorul cu un şut superb, de la distanţă, şi, per total, a fost unul dintre cei mai activi jucători de pe teren.

Rezultate Liga Campionilor, etapa a 8-a

Ajax Amsterdam - Olympiacos Pireu 1-2

Arsenal Londra - Kairat Almaty 3-2

Athletic Bilbao - Sporting Lisabona 2-3

Atletico Madrid - Bodo Glimt 1-2

FC Barcelona - FC Copenhaga 4-1

Bayer Leverkusen - Villarreal 3-0

Benfica Lisabona - Real Madrid 4-2

FC Bruges - Olympique Marseile 3-0

Borussia Dortmund - Internazionale Milano 0-2

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0-2

FC Liverpool - Qarabag Agdam 6-0

Manchester City - Galatasaray Istanbul 2-0

AS Monaco - Juventus Torino 0-0

Napoli - Chelsea Londra 2-3

FC Pafos - Slavia Praga 4-1

Paris Saint Germain - Newcastle United 1-1

PSV Eindhoven - Bayern Munchen 1-2

Royale Union SG - Atalanta Bergamo 1-0

Clasament final grupă Liga Campionilor: 1. Arsenal Londra - 24 puncte, 2. Bayern Munchen - 21 puncte, 3. FC Liverpool - 18 puncte, 4. Tottenham Hotspur - 17 puncte, 5. FC Barcelona - 16 puncte, 6. Chelsea Londra - 16 puncte, 7. Sporting Lisabona - 16 puncte, 8. Manchester City - 16 puncte, 9. Real Madrid - 15 puncte, 10. Internazionale Milano - 15 puncte, 11. Paris Saint Germain - 14 puncte, 12. Newcastle United - 14 puncte, 13. Juventus Torino - 13 puncte, 14. Atletico Madrid - 13 puncte, 15. Atalanta Bergamo - 13 puncte, 16. Bayer Leverkusen - 12 puncte, 17. Borussia Dortmund - 11 puncte, 18. Olympiacos Pireu - 11 puncte, 19. FC Bruges - 10 puncte, 20. Galatasaray Istanbul - 10 puncte, 21. AS Monaco - 10 puncte, 22. Qarabag Agdam - 10 puncte, 23. Bodo Glimt - 9 puncte, 24. Benfica Lisabona - 9 puncte, 25. Olympique Marseille - 9 puncte, 26. FC Pafos - 9 puncte, 27. Royale Union SG - 9 puncte, 28. PSV Eindhoven - 8 puncte, 29. Athletic Bilbao - 8 puncte, 30. Napoli - 8 puncte, 31. FC Copenhaga - 8 puncte, 32. Ajax Amsterdam - 6 puncte, 33. Eintracht Frankfurt - 4 puncte, 34. Slavia Praga - 3 puncte, 35. Villarreal - 1 punct, 36. Kairat Almaty - 1 punct.

Vă reamintim că primele opt clasate s-au calificat direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

