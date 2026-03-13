Video Surse: Cursele de Formula 1 din Bahrain şi Arabia Saudită nu vor mai avea loc, din cauza conflictului din zonă

Cursele de Formula 1 din Bahrain și Arabia Saudită nu vor avea loc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, conform surselor Sky Sports News. Un anunţ oficial încă nu a fost făcut, dar acesta este aşteptat în următoarele 48 de ore, conform Sky Sports News. Toate celelalte curse vor fi transmise în direct pe Antena 1 şi/sau în AntenaPLAY.

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 18:11
Este al 77-lea sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, iar britanicul Lando Norris, de la McLaren-Mercedes, intră în competiţie din postura de campion mondial en-titre. Norris s-a impus anul trecut cu două puncte avans faţă de olandezul Max Verstappen, de la Red Bull Racing-Red Bull Ford, şi cu 13 puncte avans faţă de australianul Oscar Piastri, colegul lui Norris de la McLaren-Mercedes.

Ca şi anul trecut, specialiştii se aşteaptă ca bătălia să fie, în 2026, cel puţin la fel de strânsă şi chiar dau un favorit surpriză pentru câştigarea competiţiei. Se estimează că, pe lângă Lando Norris, un cuvânt greu de spus vor avea şi Verstappen, monegascul Charles Leclerc, de la Ferrari, sau colegul acestuia, veteranul Lewis Hamilton, însă marea revelaţie a competiţiei ar putea fi reprezentată de o eventuală ascensiune fulgerătoare a britanicului George Russell, de la Mercedes.

Despre George Russell se spune că va miza pe un motor care să-i permită să viseze la un loc mai bun decât poziţia a 4-a, pe care a încheiat sezonul precedent.

Calendar curse Formula 1 în 2026

8 martie, Marele Premiu al Australiei, Melbourne

15 martie, Marele Premiu al Chinei, Shanghai 

29 martie, Marele Premiu al Japoniei, Suzuka 

12 aprilie, Marele Premiu al Bahrainului, Sakhir - ANULAT

19 aprilie, Marele Premiu al Arabiei Saudite, Jeddah - ANULAT

3 mai, Marele Premiu al Miami, Miami Gardens 

24 mai, Marele Premiu al Canadei, Montreal

7 iunie, Marele Premiu al Monaco, Monaco 

14 iunie, Marele Premiu al Catalunyei, Montmelo 

28 iunie, Marele Premiu al Austriei, Spielberg

5 iulie, Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone

19 iulie, Marele Premiu al Belgiei, Stavelot

26 iulie, Marele Premiu al Ungariei, Mogyoród

23 august, Marele Premiu al Olandei, Zandvoort

6 septembrie, Marele Premiu al Italiei, Monza

13 septembrie, Marele Premiu al Spaniei, Madrid

26 septembrie, Marele Premiu al Azerbaidjanului, Baku 

11 octombrie, Marele Premiu al Singapore, Singapore

25 octombrie, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, Austin 

1 noiembrie, Marele Premiu al Mexico City, Mexico City 

8 noiembrie, Marele Premiu al Sao Paulo, Sao Paulo 

21 noiembrie, Marele Premiu al Las Vegas, Paradise

29 noiembrie, Marele Premiu al Qatarului, Lusail

6 decembrie, Marele Premiu al Abu Dhabi, Abu Dhabi


