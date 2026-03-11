Rezultate Liga Campionilor: 17 goluri în primele patru meciuri. Antonin Kinsky, personajul negativ al serii

Marţi seara s-au jucat primele patru meciuri din prima manşă a optimilor de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar spectacolul a fost garantat, în cele patru meciuri marcându-se nu mai puţin de 17 goluri, ceea ce înseamnă o medie de peste patru goluri pe meci.

Grosul s-a înregistrat în două partide, Atalanta Bergamo - Bayern Munchen 1-6 şi Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2. Iar dacă eroii serii au fost consideraţi Olise, Gnabry şi Jackson, care au "măcelărit" apărarea Atalantei, personajul negativ al serii a fost Antonin Kinsky, nefericitul portar al celor de la Tottenham Hotspur.

Aruncat în luptă în premieră, tânărul portar ceh, în vârstă de numai 22 de ani, a comis două gafe copilăreşti, care au costat-o două goluri pe Tottenham, astfel că antrenorul Igor Tudor a decis să-l înlocuiască încă din minutul 17, când Atletico avea deja 3-0 pe tabelă.

În cele din urmă, Atletico Madrid - Tottenham Hotspur s-a încheiat 5-2, goluri Alvarez, de două ori, Llorente, Griezmann şi Le Normand, respectiv Pedro Porro şi Solanke, astfel că soarta calificării pare deja pecetluită, deşi săptămâna viitoare se joacă returul de la Londra.

Chiar şi fără Harry Kane, menajat, Bayern Munchen a dat recital pe terenul celor de la Atalanta. A fost 6-1 la capătul unui duel în care Michael Olise şi-a trecut în cont două goluri şi o pasă de gol, veteranul Serge Gnabry a reuşit un gol şi o pasă de gol înainte să fie înlocuit încă de la pauză, iar Nicolas Jackson a încheiat disputa cu gol şi pasă de gol. Pentru Bayern au mai punctat Musiala şi Stanisic, în timp ce golul de onoare al italienilor a fost reuşit de Pasalic, la ultima fază a meciului.

Marea surpriză a serii a fost reuşită de Galatasaray Istanbul, formaţie care s-a impus, scor 1-0, în confruntarea cu FC Liverpool. Lemina a deschis scorul încă din minutul 7, iar apoi turcii au apărat cu îndârjire avantajul de pe tabelă.

Newcastle United şi FC Barcelona au încheiat la egalitate, 1-1, un duel în care niciuna dintre echipe nu a părut că vrea să rişte cu adevărat. Harvey Barnes a deschis scorul în minutul 86, iar oaspeţii au egalat la ultima fază a meciului, când Lamine Yamal a transformat un penalty.

Meciurile din manşa a doua se joacă miercuri, 18 martie, după următorul program: FC Barcelona - Newcastle United (19.45), Bayern Munchen - Atalanta Bergamo (22.00), FC Liverpool - Galatasaray Istanbul (22.00), Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (22.00). Până atunci, însă, avem parte de celelalte patru dueluri. Pe 11 martie se joacă Bayer Leverkusen - Arsenal Londra (19.45), Bodo Glimt - Sporting Lisabona (22.00), Paris Saint Germain - Chelsea Londra (22.00), Real Madrid - Manchester City (22.00). Pe 17 martie se joacă Sporting Lisabona - Bodo Glimt (19.45), Arsenal Londra - Bayer Leverkusen (22.00), Chelsea Londra - Paris Saint Germain (22.00), Manchester City - Real Madrid (22.00).

