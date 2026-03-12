Rezultate Liga Campionilor: Bodo Glimt, Real Madrid şi Paris Saint Germain, aproape calificate în sferturi

Miercuri seara s-au jucat ultimele patru meciuri din prima manşă a optimilor de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar spectacolul a fost garantat, în cele patru partide înscriindu-se nu mai puţin de 15 goluri, aproape patru goluri pe meci.

Bodo Glimt, revelaţia actualului sezon din Liga Campionilor, este ca şi calificată în faza sferturilor de finală - Profimedia

Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, Real Madrid şi Bodo Glimt, marea revelaţie a competiţiei, au făcut paşi importanţi spre sferturi, bifând victorii la câte trei goluri diferenţă.

În ciuda rezultatului de pe tabelă, 5-2, Paris Saint Germain s-a desprins abia spre finalul confruntării cu Chelsea Londra. Cele două formaţii au mers cap la cap în prima oră de joc, goluri Barcola şi Dembele, respectiv Malo Gusto şi Enzo Fernandez, dar apoi a ieşit la rampă gruzinul Kvaratskhelia, care a avut un sfert de oră de vis. Kvaratskhelia a pasat decisiv la reuşita de 3-2 a lui Vitinha, iar apoi şi-a trecut în cont o dublă, asigurându-le parizienilor, în mare măsură, calificarea în sferturi.

Real Madrid, 3-0 cu Manchester City, şi Bodo Glimt, 3-0 cu Sporting Lisabona, şi-au dominat de o manieră categorică disputele şi şi-au asigurat şi ele, în mare măsură, accederea în sferturi.

Articolul continuă după reclamă

În primul duel al serii, Bayer Leverkusen şi Arsenal Londra au încheiat la egalitate, 1-1. Andrich a deschis scorul, pentru gazde, în primul minut al reprizei a doua, iar Havertz a egalat pe final, pentru Arsenal, din penalty.

Meciurile din manşa a doua se joacă marţi, 17 martie.

În primele meciuri din prima manşă a optimilor s-au înregistrat rezultatele: Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1-0, Atalanta Bergamo - Bayern Munchen 1-6, Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2, Newcastle United - FC Barcelona 1-1.

