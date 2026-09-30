Cocaină de 15 milioane de dolari, dispărută din depozitul poliţiei. În locul ei, s-a găsit făină

Un jaf de proporții zguduie Poliția din Fiji, după ce zeci de kilograme de cocaină, confiscate în urmă cu mai mulți ani și păstrate într-un depozit de probe, au dispărut fără urmă. Drogurile, evaluate la milioane de dolari, ar fi fost înlocuite cu pachete de făină, iar anchetatorii încearcă acum să afle cine a reușit să sustragă marfa chiar dintr-un spațiu aflat sub pază.

Au furat cocaina din depozitul de probe și au pus făină în loc - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Poliția din Fiji a confiscat 39 de pachete de cocaină în cadrul unei descinderi din 2019, fiecare cântărind aproximativ un kilogram și fiind învelit în plastic, potrivit AFP, citată de France24.

Șapte dintre aceste pachete au dispărut la începutul acestui an, potrivit declarațiilor comisarului de Poliție Rusiate Tudravu.

Cocaina confiscată în 2019 a dispărut din seiful de probe

Cocaina se afla într-un seif de probe al Curții Supreme din capitala insulei, Suva. Cantitatea de droguri de mare risc rămasă în seif a fost suspusă unor analize criminalistice.

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Potrivit verificărilor, drogurile păstrate în seif au fost furate chiar sub nasul poliției și înlocuite cu pachete de făină. Este vorba despre o cantitate de 39 de kilograme de cocaină, ar putea valora chiar 15 milioane de dolari, potrivit Daily Mail.

Pachetele cu droguri ar fi fost înlocuite cu făină

"Pe baza descoperirii celor șapte blocuri dispărute și a falsificării probelor, s-a decis testarea pachetelor rămase - care au dat rezultate negative la orice urmă de droguri ilicite", a declarat Rusiate Tudravu reporterilor miercuri.

Testele anterioare efectuate după confiscarea blocurilor în 2019 au confirmat că acestea conțineau cocaină la momentul respectiv, a declarat comisarul de poliție.

"Poliția din Fiji ia în serios preocupările exprimate de guvern. Și vă asigur că abordăm această anchetă cu maximă urgență", a adăugat Tudravu.

Fiji, punct de tranzit pe "autostrada drogurilor din Pacific"

Cunoscută mai ales pentru plajele sale uimitoare, care atrag turiști în număr mare, această țară din Pacificul de Sud a devenit un punct de tranzit neașteptat pentru cartelurile care transportă droguri din America Latină către Australia.

Insulele din Pacific, precum Fiji și Tonga, se află la intersecția rutelor de trafic maritim folosite pentru transportul cocainei din America Latină.

Așa-numita "autostradă a drogurilor din Pacific" a fost inundată în ultimii ani de metamfetamină sintetică.

Această marfă ilicită ajunge din ce în ce mai mult în mâinile localnicilor, alimentând dependența de droguri în comunități unde infracțiunile grave erau rare.

Consumul intravenos de metamfetamină a contribuit la creșterea alarmantă a ratei de infectare cu HIV în Fiji, situație care a fost recent declarată urgență națională.