Rezultate UEFA Nations League: Portugalia zburdă fără Cristiano Ronaldo, surprize în Grecia şi Ţara Galilor

Joi seara s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, iar de data aceasta am avut parte de multe partide cu rezultate surprinzătoare.

Portugalia zburdă prin UEFA Nations League, fără Cristiano Ronaldo pe teren - Profimedia

Aflată la doilea meci consecutiv fără legendarul Cristiano Ronaldo pe teren, Portugalia a obţinut o nouă victorie fantastică. După 2-1 în Norvegia, portughezii s-au impus şi în Danemarca, 4-2.

Eroii meciului au fost Goncalo Ramos, gol şi pasă de gol, şi Bruno Fernandes, două pase de gol. Pentru portughezi au mai punctat Joao Cancelo, Vitinha şi Joao Felix, în timp ce golurile gazdelor au purtat semnăturile unor fotbalişti precum Damsgaard şi Hojlund.

Norvegia nu-şi revine deloc, după ce a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Haaland şi compania au cedat din nou cu 1-2, de această dată în Ţara Galilor, în faţa unui adversar mult mai slab cotat. Oscar Bobb a deschis scorul pentru oaspeţi, însă apoi jocul a curs exclusiv în favoarea gazdelor. Daniel James şi Neco Williams au întors rezultatul, galezii fiind avantajaţi şi de eliminarea lui Heggem de la 1-1.

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Grecia a fost aproape de a produce o surpriză colosală însă, în cele din urmă, a produs doar o semi-surpriză. Grecia a avut 2-0 la pauză cu Olanda, Ioannidis şi Masouras, însă Van Dijk a redus din diferenţă în partea a doua a jocului, iar Reijnders a egalat cu puţin înainte de finalul partidei.

În celelalte meciuri jucate joi seara, în UEFA Nations League, s-au înregistrat următoarele rezultate: Germania - Serbia 2-0, Irlanda - Austria 2-2, Israel - Kosovo 0-0, Azerbaidjan - Liechtenstein 0-0, Malta - Gibraltar 1-1.