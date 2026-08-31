România, 3 medalii de aur la Campionatul Mondial de canotaj. Simona Radiş şi Adriana Adam au intrat în istorie

Delegaţia României a încheiat cu un bilanţ bun ediţia din acest an a Campionatului Mondial de canotaj de la Amsterdam (Olanda), "tricolorii" obţinând nu mai puţin de trei medalii de aur.

România a câştigat trei medalii de aur la Campionatul Mondial de canotaj - Profimedia

După ce Simona Radiş şi Adriana Adam au câştigat titlul mondial la dublu vâsle, România s-a impus şi în probele de 8+1 mixt şi 8+1 feminin. În proba de 8+1 mixt, România a concurat în formula Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu. Echipa României a încheiat proba în 5:35,75, cu un avans considerabil faţă de Olanda, aproape trei secunde, podiumul fiind completat de echipa Statelor Unite ale Americii.

În proba de 8+1 feminin, România a concurat în formula Cristina Drugă, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu. Echipa României a încheiat cursa în 5:51,88, cu aproape o secundă avans faţă de Marea Britanie şi aproape două secunde avans faţă de Statele Unite ale Americii.

Graţie celor trei medalii de aur, România a încheiat pe locul 4 competiţia, în clasamentul pe medalii, doar Olanda reuşind să câştige mai mult de trei medalii de aur, gazdele trecându-şi în cont patru titluri mondiale.

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Rezultatele României au oferit şansa Simonei Radiş şi Adrianei Adam să intre în istoria canotajului, cele două devenind primele sportive din lume care cuceresc trei medalii de aur la aceeaşi ediţie de Campionat Mondial. Simona Radiş, 27 de ani, este, acum, dublă campioană olimpică, de opt ori campioană mondială şi de 10 ori campioană europeană. Adriana Adam, 27 de ani, este campioană olimpică, de cinci ori campioană mondială şi de şase ori campioană europeană.