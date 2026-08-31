FCSB - UTA Arad 1-3. Măcinată de scandaluri interne, trupa lui Marius Baciu a cedat neverosimil în etapa 7-a

Duminică seara, la Târgovişte, s-a disputat unul dintre cele mai aşteptat meciuri din etapa a 7-a a Superligii de fotbal, FCSB - UTA Arad.

Deşi intră în meci din postura de mare favorită, FCSB a cedat neverosimil, scor 1-3, la capătul unui duel în care trupa antrenată de Marius Baciu a părut lipsită de inspiraţie şi cu o apărare în piuneze.

UTA a deschis scorul în minutul 26, prin Marius Coman, atacantul arădenilor fructificând o pasă măiastră a francezului Jayson Papeau. FCSB a egalat imediat după pauză, prin puştiul Alexandru Stoian, 18 ani.

Deşi toată lumea se aştepta la un forcing al FCSB-ului, după golul egalizator, UTA a continuat să pună probleme şi chiar a reuşit să se desprindă pe tabelă, prin golurile marcate de Abdallah şi Marius Coman.

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FCSB - UTA Arad s-a terminat 1-3, iar trupa antrenată de Marius Baciu pare să fie în derivă, măcinată de numeroase scandaluri interne în care ar fi fost implicaţi Valentin Creţu, Florin Tănase sau chiar boss-ul echipei, Mihai Stoica.

Pentru FCSB este a doua înfrângere la rând, iar bucureştenii au, în continuare, un program complicat, ei urmând să joace în deplasare cu FC Argeş, în Cupa României, şi cu Dinamo Bucureşti, în campionat.

UTA Arad a câştigat primul meci oficial după o pauză de circa trei luni şi jumătate. Victoria cu FCSB reprezintă o mare gură de oxigen pentru arădeni, mai ales că pentru ei urmează două meciuri cu adversari accesibili, cu Minerul Lupeni în deplasare, în Cupa României, şi cu Csikszereda Miercurea Ciuc acasă, în campionat.

În celelalte meciuri jucate până acum, din etapa a 7-a a Superligii de fotbal, s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Voluntari - Oţelul Galaţi 2-2, Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti 2-3, Csikszereda Miercurea Ciuc - CFR Cluj 2-3, FC Argeş - Sepsi Sf. Gheorghe 0-1, Corvinul Hunedoara - Dinamo Bucureşti 1-1, FC Farul Constanţa - FC Botoşani 0-0.

Runda se încheie luni seara când, de la ora 20.30, se joacă mult-aşteptatul meci dintre Rapid Bucureşti şi Universitatea Craiova.