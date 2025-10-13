Spectacol total pe Arena Națională. Generaţia de suflet a învins Austria în ultimele secunde ale meciului și păstrează vii speranțele calificării. A fost o seară plină de emoție, bucurie și lacrimi, iar stadionul a explodat la golul marcat de Virgil Ghiță.

Arena Națională a fost plină până la refuz. Mii de oameni veniţi din toate colțurile țării au trăit intens fiecare moment al meciului România–Austria, iar emoţiile au început cu mult înainte de fluierul de start. Suporterii au avut un singur gând: victoria tricolorilor.

"Ne aşteptăm la o victorie din partea României", spunea un suporter înainte de fluierul de start.

Iar energia suporterilor i-a făcut pe jucătorii lui Mircea Lucescu să dea totul pe teren. Au ținut piept Austriei și, în ultimele secunde, când totul părea pierdut, Virgil Ghiță a înscris golul decisiv.

"Mă simt foarte bine. Am câştigat contra Austriei cele trei puncte. Echipa a jucat extraordinar meciul acesta şi cred că meritam să marcăm mai devreme, dar mă bucur că s-a întâmplat pe final", a declarat Virgil Ghiţă, marcatorul golului.

"Au dat absolt tot pe teren. Aici a învins inteligenţa şi cunoaşterea lucrurilor, pentru că în spatele lor s-au adăugat agresivitatea, atitudine, disponibilitatea de sacrificiu, ajutorul dintre ei, comunicare fantastică", susţine selecţionerul Mircea Lucescu.

"Un astfel de meci cu un asemenea deznodământ, nu poate să aducă decât lucuri bune. Am făcut un joc bun. Am dominat echipa cea mai valoroasă a grupei", a precizat şi Gică Popescu.

Golul a ridicat un stadion întreg în picioare.

Suporter: Minunat! Frumos! Extraordinar! Practic în ultimul minut! În ultimul minut, de asta am şi stat.

Reporter: Cum v-aţi simţit când a dat gol?

Suporter: Extraordinar! Nici glas nu mai am.

"A fost meciul perfect! Meciul perfect! 1-0, gol pe final, altceva nu ne mai trebuie", a spus un suporter entuziasmat de o posibiliă calificare a României.

"Este tot ce ne dorim ca şi fotbalişti, să facem un stadion plin, să-l facem fericit. Să le dăm speranţa că se poate. Am reuşit să marcăm şi să câştigăm", a declarat Ianis Hagi, autorul pasei decisive.

Victoria de aseară aprinde din nou speranța tricolorilor. Urmează duelul decisiv cu Bosnia-Herțegovina

"Mai sunt două meciuri. Eu sunt foarte încrezător, însă aş rămâne cu picioarele pe pământ. Avem un meci foarte greu în Bosnia", a declarat Gică Popescu.

Meciul România–Austria nu a fost doar un spectacol total, ci şi o seară a sancţiunilor. Jandarmii au întocmit trei dosare penale, după ce mai multe persoane au fost prinse cu materiale pirotehnice interzise. În total, au fost aplicate 18 amenzi, în valoare de peste 15.000 de lei, iar patru suporteri s-au ales și cu interdicție de a mai intra pe stadioane în următoarele luni.

