Lupta pentru titlul mondial, relansată în F1. Norris şi Piastri, descalificaţi de la MP din Las Vegas

Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor.

UPDATE: Ei pierd respectiv 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să se apropie de Piastri în clasamentul general, cu 24 de puncte în urma lui Norris. Era doar o chestiune de timp după ce FIA a publicat duminică, la ora 8:30, ora Franţei (23:30 în Las Vegas), o scrisoare în care se preciza că cele două maşini McLaren prezentau o uzură prea pronunţată a plăcii situate sub maşină. Chiar dacă decizia a fost luată după o lungă aşteptare (peste 2 ore!), Lando Norris şi Oscar Piastri au fost excluşi de comisarii Marelui Premiu de la Las Vegas, deoarece grosimea acestei piese era sub 9 milimetri, cât era necesar. Un motiv "clasic" de excludere, care l-a afectat şi pe Lewis Hamilton în China anul acesta.

FIA a anunţat că cele două maşini McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri, care au terminat pe locurile doi şi patru în Marele Premiu de la Las Vegas câştigat de Max Verstappen, au trecut linia de sosire cu un plafon care nu respecta regulamentul, placa situată sub maşină având o grosime mai mică decât limita cerută (9 milimetri).

Acesta este un motiv care duce, în general, la descalificare, aşa cum a experimentat Lewis Hamilton în mod special la ultimul Grand Prix din China.

Acest lucru ar răsturna complet lupta pentru titlu. Clasamentul pe circuit îi deschidea calea către titlu lui Lando Norris, care avea un avans de 30 de puncte faţă de coechipierul său şi de 42 faţă de Verstappen. În cazul unei descalificări, Norris ar mai avea doar 24 de puncte avans faţă de Piastri şi olandez, care ar fi departajaţi de numărul de victorii în favoarea australianului (7 contra 6). Mai sunt 58 de puncte de câştigat în Qatar (unde are loc şi un sprint) şi în Abu Dhabi.

