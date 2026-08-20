Sorana Cîrstea, out de la Cincinnati. Aryna Sabalenka, principala favorită, eliminată şi ea 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Cincinnati (Statele Unite ale Americii), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 7,4 milioane de dolari.

Sportiva noastră, locul 19 mondial şi favorită 15 la Cincinnati, a chinuit-o serios pe americanca Jessica Pegula, locul 3 mondial, dar, în cele din urmă, a trebuit să se recunoască învinsă, scor 2-6, 6-4, 5-7, la capătul unui duel care a durat mai mult de două ore.

Astfel, Sorana rămâne cu un cec în valoare de 81.752 de dolari şi 120 de puncte WTA. Graţie punctelor de la Cincinnati, Sorana urcă pe locul 17 în clasamentul WTA Ranking Live.

Cea mai mare surpriză de până acum a turneului american a fost eliminarea prematură a favoritei principale, Aryna Sabalenka, din Belarus. Aceasta a pierdut în optimi, 6-7, 4-6, cu Sara Bejlek, din Cehia. Eliminarea Arynei Sabalenka le poate permite urmăritoarelor din clasamentul WTA să se apropie periculosc de locul 1 mondial, Elena Rybakina, din Kazahstan, dar şi americancele Jessica Pegula şi Coco Gauff rămânând în competiţie.