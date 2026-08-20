Noi negocieri, astăzi, la Cotroceni, pentru Legea salarizării. 8 mld. lei, bugetul maxim acceptat de Bruxelles

Comisia Europeană pune frână noii Legi a salarizării și cere ca impactul bugetar al proiectului să nu depășească 8 miliarde de lei, potrivit unor surse politice. După ce varianta de 16 miliarde de lei a fost respinsă de Bruxelles, echipele tehnice se întorc joi la Cotroceni pentru o nouă rundă de negocieri, înaintea discuțiilor cu liderii partidelor.

Bruxelles-ul nu este de acord cu majorarea anvelopei la 16 miliarde de lei. Principalele motive infvocate de oficialii europeni sunt impactul prea mare asupra bugetului și riscul pentru echilibrul bugetar al României. Impactul bugetar de 8 miliarde de lei este, potrivit surselor, limita maximă cerută de Comisia Europeană.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat miercuri seară, la Cotroceni, cu oficialii Comisiei Europene. În urma discuțiilor, forma finală a proiectului nu a fost stabilită.

Negocierile au pornit de la o anvelopă de 8 miliarde de lei. După protestele medicilor și profesorilor, Guvernul a obținut acordul Comisiei Europene pentru majorarea acesteia la 12 miliarde de lei. Ulterior, suma a fost discutată la 16 miliarde de lei, însă această variantă nu a fost acceptată de Bruxelles, astfel că impactul bugetar urmează să fie redus la 8 miliarde de lei.

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România mai are 12 zile pentru a salva 770 de milioane de euro din PNRR, iar legea salarizării trebuie să treacă prin trei etape: acordul Comisiei Europene, votul Parlamentului și promulgarea.

Parlamentul ar urma să dezbată proiectul pe 25 și 26 august, în cadrul sesiunii extraordinare pe care PNL a anunțat că o susține în perioada 24-28 august.

În paralel, Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, a transmis că șeful statului nu va promulga legea salarizării unitare dacă forma adoptată de Parlament va prevedea scăderi de salarii pentru angajații din educație și sănătate.

Astfel, negocierile de la Cotroceni trebuie să găsească o variantă care să respecte limita de 8 miliarde de lei impusă de Comisia Europeană, dar și să răspundă solicitărilor venite din partea angajaților din sistemul bugetar.

Bolojan: "Corectează niște dezechilibre care sunt în salarizarea"

"Trebuie să găsim o formulă de a susține această lege, pentru că anvelopa de creștere tot va exista. Dar dacă am votat legea, ne-am luat niște bani din PNRR, aproape 800 de milioane de euro, am crea o predictibilitate pentru anii următori, care asigură o încredere suplimentară în România. Deci nu ne mai expunem unui risc de downgrade și de scădere a încrederii și, mai ales, corectează niște dezechilibre care sunt în salarizarea din sectorul public și inechități mari, în sensul în care celor care sunt astăzi cu un salariu mai mic decât li s-ar cuveni le va crește cu 10, cu 15, cu 20%, iar cei care au salarii mai mari decât li s-ar cuveni, acestea nu le vor scădea sub nivelul actual, ci vor rămâne la acest nivel un an, doi, până când ceilalți ajung din urmă și, în felul acesta, vom avea o echitate", a explicat Ilie Bolojan la o emisiune TV.