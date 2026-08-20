Rezultate Liga Campionilor: Hapoel Beer Sheva, victorie importantă pe Giuleşti 

Formaţia israeliană Hapoel Beer Sheva este la un pas de calificarea în grupa Ligii Campionilor la fotbal după ce, miercuri seara, s-a impus, scor 2-1, în prima manşă a dublei cu FK Sabah, din Azerbaidjan.

Hapoel Beer Sheva a câştigat un meci din play-off-ul Ligii Campionilor jucat pe Giuleşti - Profimedia (imagine ilustrativă)

Obligată să joace meciurile considerate "acasă" pe teren propriu, campioana Israelului, Hapoel Beer Sheva, a decis să evolueze pe Stadionul Giuleşti, iar arena din Bucureşti le-a purtat noroc israelienilor.

Încurajaţi de peste 1.000 de spectatori fanatici, deşi fanii români nu au avut acces la meci, fotbaliştii de la Hapoel Beer Sheva au revenit de la 0-1 şi s-au impus, 2-1, în prima manşă a dublei cu FK Sabah, din Azerbaidjan, din play-off-ul Ligii Campionilor.

Simic a deschis scorul rapid pentru azeri, însă Hapoel a egalat înainte de pauză, prin Jovan East, şi a dat lovitura pe final, Zlatanovic marcând golul victoriei în minutul 79.

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La acest rezultat, Hapoel Beer Sheva pare favorită la calificarea în grupa Ligii Campionilor, fază a competiţiei în care israelienii au ales să joace meciurile considerate "acasă" tot pe Giuleşti.

Dacă Hapoel încă mai are emoţii, Celtic Glasgow sau Bodo Glimt par deja calificate în grupă. Scoţienii au câştigat clar prima manşă a dublei cu LASK Linz, 3-0, în timp ce Bodo Glimt s-a impus pe terenul lui NEC Nijmegen, 2-1.

Miercuri seara s-a mai jucat, în prima manşă din play-off-ul Ligii Campionilor, şi meciul dintre Slovan Bratislava şi NK Celje, scor 1-1.

Partidele din manşa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor se joacă în perioada 25-26 august 2026.