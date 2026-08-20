O dronă s-a prăbușit în judeţul Tulcea. Două avioane F-18 spaniole și un elicopter, ridicate de la sol

O dronă a intrat în spațiul aerian al României în zona Galați, în noaptea de miercuri spre joi, și s-a prăbușit ulterior în județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Incidentul a declanșat o mobilizare a forțelor aeriene române și spaniole, iar populația din zona vizată a fost avertizată prin RO-Alert. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

O dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi, iar la ora 03.24 a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, dar echipele Ministerului Apărării se deplasează la locul producerii impactului, potrivit News.ro.

"În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană", anunţă, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.

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"La ora 03.21, o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ţinta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale", precizează ministerul.