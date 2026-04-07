Sorana Cîrstea împlineşte, marţi, 36 de ani, iar de ziua ei s-a calificat în turul doi la turneul WTA 500 de la Linz (Austria).

- Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la turneul de la Linz, după o partidă jucată chiar de ziua ei - Profimedia

Cap de serie 5 şi locul 29 mondial, Sorana a trecut în primul tur de sportiva austriacă Sinja Kraus, locul 119 mondial, scor 6-3, 6-3. Meciul a durat o oră şi 27 de minute.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva ungară Dalma Galfi, locul 103 mondial. Pentru accederea în turul doi, Cîrstea va primi 15.690 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian a fost eliminată la Linz

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 33 WTA) a cedat în trei seturi meciul din 16-imi cu jucătoarea germană Tamara Korpatsch (30 de ani, locul 109 WTA).

Tamara s-a impus după un meci care s-a întins pe două ore şi 17 minute. Jaqueline a câştigat primul set, 6-4, dar a cedat cu 1-6 în al doilea şi a pierdut decisivul cu 4-6.

