Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la turneul de la Linz, după o partidă jucată chiar de ziua ei

Sorana Cîrstea împlineşte, marţi, 36 de ani, iar de ziua ei s-a calificat în turul doi la turneul WTA 500 de la Linz (Austria).

de Redactia Observator

la 07.04.2026 , 17:43
Cap de serie 5 şi locul 29 mondial, Sorana a trecut în primul tur de sportiva austriacă Sinja Kraus, locul 119 mondial, scor 6-3, 6-3. Meciul a durat o oră şi 27 de minute.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva ungară Dalma Galfi, locul 103 mondial. Pentru accederea în turul doi, Cîrstea va primi 15.690 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian a fost eliminată la Linz

Articolul continuă după reclamă

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 33 WTA) a cedat în trei seturi meciul din 16-imi cu jucătoarea germană Tamara Korpatsch (30 de ani, locul 109 WTA).

Tamara s-a impus după un meci care s-a întins pe două ore şi 17 minute. Jaqueline a câştigat primul set, 6-4, dar a cedat cu 1-6 în al doilea şi a pierdut decisivul cu 4-6.  

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorana cirstea tenis austria
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta?
Observator » Sport » Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la turneul de la Linz, după o partidă jucată chiar de ziua ei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.