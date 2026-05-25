Sorana Cîrstea, calificare fără emoţii în turul II de la Roland Garros

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, duminică seara, în turul II al Roland Garros, al doilea Grand Slam de tenis al anului.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul II de la Roland Garros

Sorana, locul 18 mondial şi a 18-a favorită a turneului, a avut nevoie de doar 72 de minute pentru a se impune, scor 6-3, 6-1, în confruntarea cu franţuzoaica Ksenia Efremova, locul 623 mondial, jucătoare ajunsă pe tabloul principal graţie unui wild card.

Sorana s-a încălzit mai greu, permiţându-i adversarei să se distanţeze la 3-1 în primul set, dar apoi jocul a curs într-o singură direcţie, tânăra Efremova, 17 ani, negăsind soluţii pentru a contracara jocul agresiv al româncei.

Graţie acestui succes, Sorana şi-a asigurat un cec în valoare de 130.000 de euro, dar şi 50 de puncte WTA care îi permit, momentan, să-şi consolideze locul 18 mondial.

Pentru Sorana urmează un meci jucat împotriva învingătoarei dintre croata Petra Marcinko, locul 51 mondial, şi nemţoaica Eva Lys, ocupanta locului 81 mondial. Sorana Cîrstea şi Petra Marcinko nu s-au mai întâlnit până acum. Sorana Cîrstea şi Eva Lys s-au mai înfruntat de două ori până acum. Nemţoaica s-a impus la Cluj, în 2023, 6-3, 6-3, în timp ce Sorana şi-a luat revanşa anul acesta, 3-6, 6-4, 6-3, la Australian Open.

Din păcate, Elena Gabriela Ruse a abandonat în meciul din primul tur jucat împotriva Magdalenei Frech, din Polonia. Românca a început bine, a condus cu 2-0 şi 3-2, dar apoi a redus din ritmul, din cauza problemelor medicale, iar în cele din urmă a decisă să se retragă, la 7-6, 2-1, pentru poloneză.

Luni seara intră în competiţie şi a treia reprezentantă a României, Jaqueline Cristian, locul 32 mondial, urmând să o înfrunte, în primul tur, pe Kamilla Rakhimova, din Uzbekistan, locul 89 mondial.

