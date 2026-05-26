Cine este adversara Soranei Cîrstea în turul al doilea la Roland Garros
Jucătoarea română Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Românca o va întâlni pe germanca Eva Lys, care a trecut fără emoții de croata Petra Marcinko, scor 6-3, 6-0.
Marcinko obţinuse sâmbătă primul său titlu WTA din carieră, la Rabat.
Cîrstea (36 ani, 18 WTA) şi Lys (24 ani, 81 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.
Poloneza Iga Swiatek, a treia favorită, a învinsă uşor pe australianca Emerson Jones, cu 6-1, 6-2, cvadrupla campioană de la Paris (2020, 2022, 2023, 2024) urmând să joace în turul secund contra cehoaicei Sara Bejlek.
Letona Jelena Ostapenko, campioana din 2017 (după o finală cu Simona Halep), a trecut în primul tur de germanca Ella Seidel, cu un simetric 6-4, 6-4.
Rezultatele înregistrate luni în primul tur al probei de simplu feminin la Roland Garros:
- Daria Kasatkina (Australia) - Zeynep Sonmez (Turcia) 6-4, 6-4
- Susan Bandecchi (Elveţia) - Cristina Bucsa (Spania/N.31) 6-4, 2-6, 6-4
- Diana Şnaider (Rusia/N.25) - Renata Zarazua (Mexic) 6-4, 6-1
- McCartney Kessler (SUA) - Hanyu Guo (China) 4-6, 7-6 (7/1), 7-5
- Katie Boulter (Marea Britanie) - Akasha Urhobo (SUA) 6-4, 4-6, 6-4
- Anastasia Potapova (Austria/N.28) - Maya Joint (Australia) 6-1, 6-2
- Iulia Putinţeva (Kazahstan) - Talia Gibson (Australia) 4-6, 6-4, 6-1
- Maria Camila Osorio (Columbia) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.14) 6-2, 6-4
- Maja Chwalinska (Polonia) - Qinwen Zheng (China) 6-4, 6-0
- Elise Mertens (Belgia/N.23) - Tatjana Maria (Germania) 7-5, 6-0
- Julia Grabher (Austria) - Rebecca Sramkova (Slovacia) 6-2, 6-2
- Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Franţa) 6-3, 6-1
- Elina Svitolina (Ucraina/N.7) - Anna Bondar (Ungaria) 3-6, 6-1, 7-6 (10/3)
- Kaitlin Quevedo (Spania) - Leolia Jeanjean (Franţa) 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)
- Viktorija Golubic (Elveţia) - Panna Udvardy (Ungaria) 6-0, 6-2
- Alycia Parks (SUA) - Leylah Fernandez (Canada/N.24) 6-4, 6-4
- Jelena Ostapenko (Letonia/N.29) - Ella Seidel (Germania) 6-4, 6-4
- Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Emerson Jones (Australia) 6-1, 6-2
- Jil Teichmann (Elveţia) - Liudmila Samsonova (Rusia/N.20) 6-4, 6-4
- Kamila Rahimova (Uzbekistan) - Jaqueline Cristian (România) 6-3, 4-6, 6-4
- Karolina Muchova (Cehia/N.10) - Anastasia Zaharova (Rusia) 7-5, 6-2
- Jasmine Paolini (Italia/N.13) - Daiana Iastremska (Ucraina) 7-5, 6-3
- Eva Lys (Germania) - Petra Marcinko (Croaţia) 6-3, 6-0
- Elena Rîbakina (Kazahstan/N.2) - Veronika Erjavec (Slovenia) 6-2, 6-2
