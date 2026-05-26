Cine este adversara Soranei Cîrstea în turul al doilea la Roland Garros

Jucătoarea română Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Românca o va întâlni pe germanca Eva Lys, care a trecut fără emoții de croata Petra Marcinko, scor 6-3, 6-0.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe germanca Eva Lys în runda a doua a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după ce sportiva de origine ucraineană a surclasat-o pe croata Petra Marcinko, cu 6-3, 6-0.

Marcinko obţinuse sâmbătă primul său titlu WTA din carieră, la Rabat.

Cîrstea (36 ani, 18 WTA) şi Lys (24 ani, 81 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.

Poloneza Iga Swiatek, a treia favorită, a învinsă uşor pe australianca Emerson Jones, cu 6-1, 6-2, cvadrupla campioană de la Paris (2020, 2022, 2023, 2024) urmând să joace în turul secund contra cehoaicei Sara Bejlek.

Letona Jelena Ostapenko, campioana din 2017 (după o finală cu Simona Halep), a trecut în primul tur de germanca Ella Seidel, cu un simetric 6-4, 6-4.

Rezultatele înregistrate luni în primul tur al probei de simplu feminin la Roland Garros:

Daria Kasatkina (Australia) - Zeynep Sonmez (Turcia) 6-4, 6-4

(Elveţia) - (Spania/N.31) 6-4, 2-6, 6-4 Diana Şnaider (Rusia/N.25) - Renata Zarazua (Mexic) 6-4, 6-1

(SUA) - (China) 4-6, 7-6 (7/1), 7-5 Katie Boulter (Marea Britanie) - Akasha Urhobo (SUA) 6-4, 4-6, 6-4

(Austria/N.28) - (Australia) 6-1, 6-2 Iulia Putinţeva (Kazahstan) - Talia Gibson (Australia) 4-6, 6-4, 6-1

(Columbia) - (Rusia/N.14) 6-2, 6-4 Maja Chwalinska (Polonia) - Qinwen Zheng (China) 6-4, 6-0

(Belgia/N.23) - (Germania) 7-5, 6-0 Julia Grabher (Austria) - Rebecca Sramkova (Slovacia) 6-2, 6-2

(SUA/N.6) - (Franţa) 6-3, 6-1 Elina Svitolina (Ucraina/N.7) - Anna Bondar (Ungaria) 3-6, 6-1, 7-6 (10/3)

(Spania) - (Franţa) 7-6 (7/5), 7-6 (7/2) Viktorija Golubic (Elveţia) - Panna Udvard y (Ungaria) 6-0, 6-2

(SUA) - (Canada/N.24) 6-4, 6-4 Jelena Ostapenko (Letonia/N.29) - Ella Seidel (Germania) 6-4, 6-4

(Polonia/N.3) - (Australia) 6-1, 6-2 Jil Teichmann (Elveţia) - L iudmila Samsonova (Rusia/N.20) 6-4, 6-4

(Uzbekistan) - (România) 6-3, 4-6, 6-4 Karolina Muchova (Cehia/N.10) - Anastasia Zaharova (Rusia) 7-5, 6-2

(Italia/N.13) - (Ucraina) 7-5, 6-3 Eva Lys (Germania) - Petra Marcinko (Croaţia) 6-3, 6-0

