Sorana Cîrstea s-a calificat în turul II al turneului de la Dubai 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în turul II al turneului feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste patru milioane de dolari.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul II al turneului de tenis de la Dubai - Profimedia

Sorana a avut nevoie de 110 minute pentru a se impune, scor 6-3, 7-6, în confruntarea cu Aliaksandra Sasnovich, din Rusia, locul 113 mondial şi o sportivă care a fost obligată să treacă de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal de la Dubai.

Succesul de luni i-a asigurat Soranei 65 de puncte WTA şi un cec în valoare de 26.000 de dolari.

Pentru Sorana Cîrstea urmează un meci complicat, cu Linda Noskova, din Cehia, a 10-a favorită a competiţiei, chiar dacă Noskova s-a impus greu în primul tur, 6-3, 5-7, 6-4, cu Ann Li, din Statele Unite ale Americii.

Sorana Cîrstea şi Linda Noskova s-au mai înfruntat o singură dată, la Brisbane, în 2024, iar atunci s-a impus sportiva din Cehia, scor 6-4, 4-6, 6-4.

