Sorana Cîrstea s-a calificat în turul II al turneului de la Dubai 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în turul II al turneului feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste patru milioane de dolari.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 14:16
Sorana a avut nevoie de 110 minute pentru a se impune, scor 6-3, 7-6, în confruntarea cu Aliaksandra Sasnovich, din Rusia, locul 113 mondial şi o sportivă care a fost obligată să treacă de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal de la Dubai.

Succesul de luni i-a asigurat Soranei 65 de puncte WTA şi un cec în valoare de 26.000 de dolari. 

Pentru Sorana Cîrstea urmează un meci complicat, cu Linda Noskova, din Cehia, a 10-a favorită a competiţiei, chiar dacă Noskova s-a impus greu în primul tur, 6-3, 5-7, 6-4, cu Ann Li, din Statele Unite ale Americii.

Sorana Cîrstea şi Linda Noskova s-au mai înfruntat o singură dată, la Brisbane, în 2024, iar atunci s-a impus sportiva din Cehia, scor 6-4, 4-6, 6-4.

