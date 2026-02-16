Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament WTA, 16 februarie 2026: Victoria Mboko, în premieră în TOP 10 mondial după finala de la Doha 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 16 februarie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis  ale lumii, iar cifrele arată că Victoria Mboko, din Canada, este una dintre marile performere ale săptămânii.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 07:48
Victoria Mboko a pătruns în premieră între cele mai bune 10 jucătoare de tenis ale lumii Victoria Mboko a pătruns în premieră între cele mai bune 10 jucătoare de tenis ale lumii - Profimedia

Victoria Mboko a avut un parcurs formidabil la Doha, reuşind să ajungă până în finală, pierdută, 4-6, 5-7, cu Karolina Muchova, din Cehia. Chiar şi aşa, finala jucată la Doha a ajutat-o pe Victoria Mboko să intre în premieră în TOP 10 mondial. Sportiva de numai 19 ani a urcat trei poziţii în clasamentul WTA şi a ajuns pe locul 10 mondial, depăşindu-le pe Ekaterina Alexandrova (Rusia), Belinda Bencic (Elveţia) şi Linda Noskova (Cehia).

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.870 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.803 puncte, 3. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.523 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.423 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.888 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.690 puncte, 7. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.786 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.157 puncte, 9. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.260 puncte, 10. Victoria Mboko (Canada) - 3.246 puncte.

Din păcate, primele patru jucătoare ale României au pierdut locuri în această săptămână. Sorana Cîrste a coborât pe locul 32 mondial, cu 1.439 puncte, Jaqueline Cristian a coborât pe locul 39 mondial, cu 1.307 puncte, Elena Gabriela Ruse a coborât pe locul 80 mondial, cu 864 puncte, iar Irina Begu a coborât pe locul 149 mondial, cu 485 puncte.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament wta victoria mboko jaqueline cristian sorana cirstea
Înapoi la Homepage
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Sport » Clasament WTA, 16 februarie 2026: Victoria Mboko, în premieră în TOP 10 mondial după finala de la Doha 