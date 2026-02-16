Clasament WTA, 16 februarie 2026: Victoria Mboko, în premieră în TOP 10 mondial după finala de la Doha 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 16 februarie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Victoria Mboko, din Canada, este una dintre marile performere ale săptămânii.

Victoria Mboko a pătruns în premieră între cele mai bune 10 jucătoare de tenis ale lumii - Profimedia

Victoria Mboko a avut un parcurs formidabil la Doha, reuşind să ajungă până în finală, pierdută, 4-6, 5-7, cu Karolina Muchova, din Cehia. Chiar şi aşa, finala jucată la Doha a ajutat-o pe Victoria Mboko să intre în premieră în TOP 10 mondial. Sportiva de numai 19 ani a urcat trei poziţii în clasamentul WTA şi a ajuns pe locul 10 mondial, depăşindu-le pe Ekaterina Alexandrova (Rusia), Belinda Bencic (Elveţia) şi Linda Noskova (Cehia).

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.870 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.803 puncte, 3. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.523 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.423 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.888 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.690 puncte, 7. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.786 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.157 puncte, 9. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.260 puncte, 10. Victoria Mboko (Canada) - 3.246 puncte.

Din păcate, primele patru jucătoare ale României au pierdut locuri în această săptămână. Sorana Cîrste a coborât pe locul 32 mondial, cu 1.439 puncte, Jaqueline Cristian a coborât pe locul 39 mondial, cu 1.307 puncte, Elena Gabriela Ruse a coborât pe locul 80 mondial, cu 864 puncte, iar Irina Begu a coborât pe locul 149 mondial, cu 485 puncte.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰